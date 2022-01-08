Джошуа: хотел показать, что умею боксировать

План 32-летнего британского боксера на бой против Усика провалился. Джошуа хотел показать высокий уровень бокса и побить Александра.

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До этого поединка британец неоднократно слышал, что побеждает соперников только благодаря мощному удару. Джошуа называли деревянным бодибилдером, поэтому Энтони хотел доказать обратное. Но ничего не вышло. Энтони уступил украинцу по единогласному решению судей.

Усик пришел из крузервейта, он является замечательным боксером. И я пытался боксировать с ним 12 раундов. Хотел показать, что я умею боксировать, потому что вокруг постоянно говорили, что я не умею боксировать, что я просто деревянный бодибилдер,

– рассказал боксер из Великобритании.

После поражения Джошуа настроен взять реванш у украинца. Он полностью изменит подход ко второму бою и обещает перевернуть все с ног на голову.

Усик перебоксировал Джошуа