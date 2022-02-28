Титулованный дзюдоист Зантарая показал, как защищает Украину от российских войск

28 февраля 2022 , 09:45
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Источник:

инстаграм Георгия Зантарая

Все больше спортсменов непосредственно приобщаются к защите родных городов и российских оккупантов. Дзюдоист Георгий Зантарая взял оружие в руки.

Встал на защиту родной страны

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины и открытую войну про соседнего государства. Титулованный дзюдоист Георгий Зантарая не собирался и не собирается покидать Киев. который стал одним из эпицентров военных действий.

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На своей странице в инстаграме спортсмен выложил сторис, в котором показал автомат на фоне украинского флага и герба.

Я в Киеве и буду стоять до конца,
– написал Зантарая.

Зантарая защищает Киев / Фото из инстаграма дзюдоиста

Спортсмены объединяются в украинскую армию

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Автор: Софія Кулай