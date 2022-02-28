Украинский форвард начал поединок на скамье запасных. До появления Романа Яремчука на поле счет в матче был уже 3:0 в пользу Бенфики. Голом отличился Рамос, а дубль в активе Нуньес, сообщает 24 канал.

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Украинец вышел на газон на 61-й минуте как раз вместо автора двух мячей. Не успел нападающий сборной Украины выйти на поле, как на его руку надели капитанскую повязку.

Яремчук появился на футбольном поле под бешеные овации болельщиков Бенфики. Фанаты "орлов" пришли на стадион с украинскими флагами и сине-желтыми плакатами. Роман аплодисментами тоже поблагодарил трибуны и не смог сдержать слез.