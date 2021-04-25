Феноменальная форма Кличко

Украинский тренер Сергей Городничов поделился впечатлениями от тренировок Владимира Кличко. Тренер, который в свое время входил в тренерский штаб украинца, приятно удивлен мощностью боксера после завершения карьеры.

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По его словам, 45-летний Кличко находится в прекрасной физической форме, которую поддерживает в течение всей жизни. Даже небольшая пауза между тренировки не влияет на Владимира.

Он на ринг заходит, который для него как поле боя. Ему нет разницы, кто против него бьется. Владимир завелся, а я ему: "Тише, тише, потому что сейчас убьешь спарринг-партнера". Форма шикарная. Думаю, что все у него сложится, как он захочет. Есть с чем возвращаться. Я с удовольствием ему помогу,

– заявил Городничов.

Вспомнил специалист и о возможном возвращении Владимира на ринг: "Он такой парень, что даже не знает, что будет завтра. Я смотрю в глаза и вижу, что нет ответа. Огонек горит, его никуда не денешь, это же боксерское. Он, например мне звонит в 11 часов вечера и говорит: "Серега, мне надо потренироваться в 7 утра". У него жизнь. Может, он как-то распределяет, но никому не говорит".

Напомним, что в августе 2017 года Владимир провел свой последний бой. Украинец 29 апреля того же года проиграл техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Возвращение легенды