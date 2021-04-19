Заявление свергнутого Чисоры

По мнению Дерека Чисоры, Фьюри и Джошуа должны провести один бой, а не сразу два, как сообщалось ранее. Британец не видит смысла в реванше.

К теме Усик не получит бой за титул WBO с Джошуа или Фьюри

В марте появилась информация, что стороны боксеров подписали контракт на два поединка. Первый бой запланирован на июнь-июль этого года в Саудовской Аравии.

На кону потенциального боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из бойцов может получить все четыре титула.

"Пусть победитель получит 60% гонорара, а проигравший – 40%. У нас есть другие ребята. Например, Диллиан Уайт, который пытается побиться за титул WBC, а Александр Усик – за пояс WBO, как и Джо Джойс. Победитель заберет все".

Пример Кличко

Дерек уверен, что Фьюри и Джошуа нужно защищать свои титулы именно против этих парней, которые пришли за ними. В пример британец привел Леннокса Льюиса и братьев Кличко. Он назвал украинских боксеров лентяями, но не умалил их заслуги в истории бокса.

Льюис защищал титулы. Он проиграл Рахману, но вернулся и нокаутировал его. Не знаю, что сказать по поводу Владимира Кличко и его старшего брата, поскольку эти ребята бездельничали, но именно так ты становишься великим. Поэтому считаю, что нужно соглашение лишь на один бой между Фьюри и Джошуа,

– заявил Чисора.

В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру Усику по единогласному решению судей – 117:112, 115:113, 115:113.

Фьюри владеет поясом WBC. Зато Энтони принадлежат титулы WBA, WBO, IBF. Американские боксеры якобы имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.

Фьюри – Джошуа / сравнительная инфографика Спорт 24​