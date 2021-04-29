Как прошел бой

Это был объединительный бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и защита Джошуа титула чемпиона мира по версии IBF.

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В достаточно равном поединке в 5-м раунде Джошуа отправил украинского ветерана в нокдаун.

Однако уже в следующем раунде в глубоком нокдауне пришлось побывать Джошуа. Кличко мог "добить" соперника в этой 5-минутке, но позволил британцу восстановиться.

В 11-м раунде британец провел серию ударов, одним из которых оказался тяжелый апперкот. После этого Джошуа одержал победу техническим нокаутом.

Кличко – Джошуа видео боя

Действительно ли Владимир Кличко вернется в бокс?