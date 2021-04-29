Как прошел бой
Это был объединительный бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBO и защита Джошуа титула чемпиона мира по версии IBF.
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В достаточно равном поединке в 5-м раунде Джошуа отправил украинского ветерана в нокдаун.
Однако уже в следующем раунде в глубоком нокдауне пришлось побывать Джошуа. Кличко мог "добить" соперника в этой 5-минутке, но позволил британцу восстановиться.
В 11-м раунде британец провел серию ударов, одним из которых оказался тяжелый апперкот. После этого Джошуа одержал победу техническим нокаутом.
Кличко – Джошуа видео боя
Действительно ли Владимир Кличко вернется в бокс?
- Последний бой Кличко состоялся в 2017 году, как раз когда украинец проиграл Джошуа. Летом 2017 года Владимир объявил о завершении карьеры.
- И до сих пор появляются слухи якобы Кличко планирует вернуться на ринг. Сообщалось, что Владимир готов вернуться на ринг ради рекорда Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира.
- Также сообщалось, что платформа DAZN подготовила контракт для Владимира. Сам боксер уклоняется от прямого ответа на вопрос о возобновлении карьеры.