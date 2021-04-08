Немецкая Бавария значительно ухудшила свои шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. После поражения в домашнем матче четвертьфинала против ПСЖ мюнхенцы выпали из числа фаворитов турнира.

До первого матча против ПСЖ именно Бавария считалась фаворитом пары. И была на втором месте среди главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. В Favbet на них принимали ставки с коэффициентом 4,3 (лучший показатель был лишь на Манчестер Сити – 3,1). Для примера, шансы ПСЖ оценивали коэффициентом 8. Но первые матчи 1/4 финала заставил экспертов пересмотреть данные. Но цифры резко изменились.

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Бавария пустилась сразу на пятое место из восьми. Их шансы на победу в турнире в Favbet оценили коэффициентом 7,5. Зато значительно улучшил свои показатели ПСЖ – 5,3 на то, что французский клуб все-таки победит в Лиге чемпионов.

Произошли изменения и в отношении других команд. МанСити лишь подтвердил свой статус главного фаворита. Хотя команда дома праздновала победу со счетом 2:1 над Боруссией, прервав свою серию из семи матчей подряд без пропущенных голов в Лиге чемпионов. Но продолжила победную серию. А главный наставник "горожан" Пеп Гвардиола еще на шаг приблизился к тому, чтобы выйти на третье место по количеству побед в Лиге чемпионов. Правда, для этого надо, чтобы его команда выиграла все оставшиеся матчи, включая финал. Тогда у него будет 87 побед. А впереди – лишь два тренера: Карло Анчелотти (89 побед) и Алекс Фергюсон (102 победы).

Главным аутсайдером считается Порту – коэффициент 81 на их победу в Лиге чемпионов. Команда в первом матче проиграла домашнюю игру Челси (сам матч состоялся на нейтральном поле в испанской Севилье, и там же состоится ответный матч). И именно Челси вышел на второе место в списке претендентов на победу – 4,8 на их триумф.

Значительно поднялись и шансы Реала на победу после того, как команда дома одолела Ливерпуль. Если до этого на "сливочных" принимали с коэффициентом 10, то теперь он опустился до 5,8. Зато Ливерпуль значительно упал в котировках – с 6,5 до 14.

13 и 14 апреля состоится ответный матч. Тогда и определятся все участники полуфинала. Победитель пары Манчестер Сити – Боруссия сыграет против победителя пары Бавария – ПСЖ, а победители пар Порту – Челси и Реал – Ливерпуль разыграют между собой вторую путевку в финал.