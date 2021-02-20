Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд провел совместную тренировку с украинцем Владимиром Кличко. Боксеры снова сошлись на одном ринге.

Летом 2020 года Владимир Кличко уже помогал Эвандеру Холифилду в подготовке к выставочным поединкам. Титулованные боксеры провели совместный спарринг, отрабатывая движение в ринге и технику ударов.

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Совместная тренировка

На этот раз боксер из США также позвал Владимира, чтобы провести совместную работу на ринге: "Сегодня работаем с моим другом Владимиром Кличко".

Отметим, что бывший чемпион может выйти на один ринг против Майка Тайсона. Холифилд объявил о возвращении в ринг после почти 10-летней паузы и намерен принять участие в благотворительных поединках. Эвандер готов согласится на бой с "Железным Майком", если сторона предложит Холифилду щедрую сумму.

Владимир Кличко же завершил карьеру еще в 2017 году, когда уступил британцу Энтони Джошуа.