Джошуа уверен, что советы от тех, кто успел стать лучшими, помогут ему в процессе подготовки к бою с Фьюри.
Интересно Джошуа надеется избежать боя с Усиком, – промоутер
"Я бы не отказался от помощи Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Томаса Хирнса, Шугара Рэя Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не отказался бы. Ну и, конечно же, всегда рад выслушать Владимира Кличко", – сказал Джошуа.
Все, что известно о бое Джошуа – Фьюри
- На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.
- Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.
- Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта.
- По информации СМИ, боксеры имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.
- По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии. Бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.