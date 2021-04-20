Джошуа уверен, что советы от тех, кто успел стать лучшими, помогут ему в процессе подготовки к бою с Фьюри.

Интересно Джошуа надеется избежать боя с Усиком, – промоутер

"Я бы не отказался от помощи Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Томаса Хирнса, Шугара Рэя Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не отказался бы. Ну и, конечно же, всегда рад выслушать Владимира Кличко", – сказал Джошуа.

Все, что известно о бое Джошуа – Фьюри

  • На кону потенциального поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Впервые в истории тяжелого веса один из боксеров может получить все четыре титула.
  • Сейчас Фьюри удерживает пояс WBC. В то же время Джошуа принадлежат титулы WBA, WBO, IBF.
  • Информация о том, что боксеры наконец подписали контракт на 2 поединка, появилась в середине марта.
  • По информации СМИ, боксеры имеют ограниченное количество времени, чтобы согласовать бой. Иначе поединок может не состояться.
  • По предварительной информации, наиболее вероятно, что бой состоится в Саудовской Аравии. Бой не хотят проводить в июне в дни матчей Евро-2020, а также намерены все организовать до старта Олимпиады.