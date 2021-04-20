Джошуа уверен, что советы от тех, кто успел стать лучшими, помогут ему в процессе подготовки к бою с Фьюри.

Интересно Джошуа надеется избежать боя с Усиком, – промоутер

"Я бы не отказался от помощи Джорджа Формана, Эвандера Холифилда, Роберто Дюрана, Томаса Хирнса, Шугара Рэя Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не отказался бы. Ну и, конечно же, всегда рад выслушать Владимира Кличко", – сказал Джошуа.

Все, что известно о бое Джошуа – Фьюри