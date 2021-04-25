Феноменальна форма Кличка

Український тренер Сергій Городнічов поділився враженнями від тренувань Володимира Кличка. Наступник, який свого часу входив у тренерський штаб українця, приємно здивований потужністю боксера після завершення кар'єри.

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За його словами, 45-річний Кличко перебуває у чудовій фізичній формі, яку підтримує протягом усього життя. Навіть невелика пауза між тренування не впливає на Володимира.

Згадав фахівець і про можливе повернення Володимира на ринг: "Він такий хлопець, що навіть не знає, що буде завтра. Я дивлюся в очі і бачу, що немає відповіді. Вогник горить, його нікуди не дінеш, це ж боксерське. Він, наприклад, мені дзвонить о 11 годині вечора і каже: "Серьога, мені треба потренуватися о 7 ранку". У нього таке життя. Може, він якось розподіляє, але нікому не говорить".

Нагадаємо, що у серпні 2017 року Володимир провів свій останній бій. Українець 29 квітня того ж року програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

Повернення легенди