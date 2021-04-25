Феноменальна форма Кличка
Український тренер Сергій Городнічов поділився враженнями від тренувань Володимира Кличка. Наступник, який свого часу входив у тренерський штаб українця, приємно здивований потужністю боксера після завершення кар'єри.
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За його словами, 45-річний Кличко перебуває у чудовій фізичній формі, яку підтримує протягом усього життя. Навіть невелика пауза між тренування не впливає на Володимира.
Згадав фахівець і про можливе повернення Володимира на ринг: "Він такий хлопець, що навіть не знає, що буде завтра. Я дивлюся в очі і бачу, що немає відповіді. Вогник горить, його нікуди не дінеш, це ж боксерське. Він, наприклад, мені дзвонить о 11 годині вечора і каже: "Серьога, мені треба потренуватися о 7 ранку". У нього таке життя. Може, він якось розподіляє, але нікому не говорить".
Нагадаємо, що у серпні 2017 року Володимир провів свій останній бій. Українець 29 квітня того ж року програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.
Повернення легенди
- Промоутер Олександр Красюк розкрив дві умови, які можуть повернути українського бійця на ринг. Володимир хоче взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу.
- Нещодавно легендарний Евандер Холіфілд викликав українського боксера для спільних тренувань. Влітку 2020 року Володимир вже допомагав Евандеру у підготовці до виставкових боїв.
- також українець може опинитись у тренувальному таборі свого кривдника Джошуа. Ентоні готується до бою проти земляка Тайсона Ф'юрі.