Феноменальна форма Кличка

Український тренер Сергій Городнічов поділився враженнями від тренувань Володимира Кличка. Наступник, який свого часу входив у тренерський штаб українця, приємно здивований потужністю боксера після завершення кар'єри.

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За його словами, 45-річний Кличко перебуває у чудовій фізичній формі, яку підтримує протягом усього життя. Навіть невелика пауза між тренування не впливає на Володимира.

Він на ринг заходить, який для нього як поле бою. Йому немає різниці, хто проти нього б'ється. Володимир завівся, а я йому: "Тихіше, тихіше, тому що зараз вб'єш спаринг-партнера". Форма шикарна. Думаю, що все у нього складеться, як він захоче. Є з чим повертатися. Я із задоволенням йому допоможу,

– заявив Городнічов.

Згадав фахівець і про можливе повернення Володимира на ринг: "Він такий хлопець, що навіть не знає, що буде завтра. Я дивлюся в очі і бачу, що немає відповіді. Вогник горить, його нікуди не дінеш, це ж боксерське. Він, наприклад, мені дзвонить о 11 годині вечора і каже: "Серьога, мені треба потренуватися о 7 ранку". У нього таке життя. Може, він якось розподіляє, але нікому не говорить".

Нагадаємо, що у серпні 2017 року Володимир провів свій останній бій. Українець 29 квітня того ж року програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

Повернення легенди