Что вы знаете о биатлоне: Тест к чемпионату мира-2021
В словенской Поклюке с 10 до 21 февраля продлится чемпионат мира по биатлону-2021. Болельщиков ждет 12 гонок, в которых будет разыграно 36 наград.
Источник:24 канал
Чемпионат мира-2021 должен был пройти в российской Тюмени. Но из-за скандала с допингом в России мировое первенство перенесли в Поклюке.
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Словения формально третий раз примет чемпионат мира и только во второй раз он будет в полноценном формате в Поклюке. Трасса в Поклюке расположена на высоте примерно 1300 метров над уровнем моря.
Биатлонисты будут соревноваться недалеко от живописного Бледского озера. К сожалению, чемпионат мира пройдет без зрителей.
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