Что такое чемпионат мира?

Это международные биатлонные соревнования, проходящие с 1958 года. Мировое первенство не проходит в годы зимних Олимпийских игр. Чемпионат мира включает 7 дисциплин:

Спринт;

гонку преследования;

индивидуальную гонку;

смешанную эстафету;

классическую эстафету;

масс-старт;

одиночную смешанную эстафету.

Стоящее Гонка жизни: что ждет Юлию Джиму на чемпионате мира по биатлону-2021

Всего на современных чемпионатах мира проходит 12 гонок. Чемпионат мира-2021 начнется со смешанной эстафеты, после чего продолжится спринтерскими гонками.

Самые интересные дисциплины – классические эстафеты и гонки с массовым стартом состоятся в последние два дня чемпионата мира.

За всю историю чемпионатов мира Украина завоевала 38 медалей (7 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую). Это позволяет Украине входить в топ-10 медального зачета за всю историю.

Самой сильной же биатлонной страной является Норвегия, завоевавшая более 200 медалей. На пятки норвежцам наступает Германия и Франция.

Самым успешным биатлонистом в истории чемпионатов мира является норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален. Он получил 45 медалей (20 золотых наград, 14 серебряных и 11 бронзовых).

В Поклюке чемпионат мира состоится в третий раз. Что интересно, мировое первенство должно было состояться в российской Тюмени. Однако из-за допингового скандала России запретили проводить чемпионат мира.

Календарь чемпионата мира по биатлону-2021

10 февраля, 16:00 – смешанная эстафета

12 февраля, 15:30 – мужской спринт

13 февраля, 15:30 – женский спринт

14 февраля, 14:15 – мужская гонка преследования

14 февраля, 16:30 – женская гонка преследования

16 февраля, 13:05 – женская индивидуальная гонка

17 февраля, 15:30 – мужская индивидуальная гонка

18 февраля, 16:15 – одиночная смешанная эстафета

20 февраля, 12:45 – женская эстафета

20 февраля, 16:00 – мужская эстафета

21 февраля, 13:30 – женский масс-старт

21 февраля, 16:15-мужской масс-старт



Календарь чемпионата мира / Инфографика Спорт 24

Состав сборной Украины

Женщины

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Валя Семеренко

Вита Семеренко

Анастасия Меркушина

Дарья Блашко

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Где ждать медалей Украины

Женская индивидуальная гонка должна стать одной из самых интересных на чемпионате мира. А все потому, что в ней будет определяться судьба малого Хрустального глобуса. В отличие от мужского зачета индивидуальных гонок, у женщин за победу будет бороться украинка Юлия Джима.

Джима может стать всего третьей украинкой, которая выиграет малый Хрустальный глобус. Главной соперницей Джимы будет итальянка Доротея Вирер. Джиме важно финишировать выше Вирер.

Именно индивидуальная гонка может принести Украине медаль, ведь Джима на двух предыдущих "индивидуалках" выступила чрезвычайно удачно. В Контиолахти она финишировала 10-й, а в Антхольце – получила серебряную награду.