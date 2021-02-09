Что такое чемпионат мира?
Это международные биатлонные соревнования, проходящие с 1958 года. Мировое первенство не проходит в годы зимних Олимпийских игр. Чемпионат мира включает 7 дисциплин:
Спринт;
гонку преследования;
индивидуальную гонку;
смешанную эстафету;
классическую эстафету;
масс-старт;
одиночную смешанную эстафету.
Стоящее
Гонка жизни: что ждет Юлию Джиму на чемпионате мира по биатлону-2021
Всего на современных чемпионатах мира проходит 12 гонок. Чемпионат мира-2021 начнется со смешанной эстафеты, после чего продолжится спринтерскими гонками.
Самые интересные дисциплины – классические эстафеты и гонки с массовым стартом состоятся в последние два дня чемпионата мира.
За всю историю чемпионатов мира Украина завоевала 38 медалей (7 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую). Это позволяет Украине входить в топ-10 медального зачета за всю историю.
Самой сильной же биатлонной страной является Норвегия, завоевавшая более 200 медалей. На пятки норвежцам наступает Германия и Франция.
Самым успешным биатлонистом в истории чемпионатов мира является норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален. Он получил 45 медалей (20 золотых наград, 14 серебряных и 11 бронзовых).
В Поклюке чемпионат мира состоится в третий раз. Что интересно, мировое первенство должно было состояться в российской Тюмени. Однако из-за допингового скандала России запретили проводить чемпионат мира.
Календарь чемпионата мира по биатлону-2021
10 февраля, 16:00 – смешанная эстафета
12 февраля, 15:30 – мужской спринт
13 февраля, 15:30 – женский спринт
14 февраля, 14:15 – мужская гонка преследования
14 февраля, 16:30 – женская гонка преследования
16 февраля, 13:05 – женская индивидуальная гонка
17 февраля, 15:30 – мужская индивидуальная гонка
18 февраля, 16:15 – одиночная смешанная эстафета
20 февраля, 12:45 – женская эстафета
20 февраля, 16:00 – мужская эстафета
21 февраля, 13:30 – женский масс-старт
21 февраля, 16:15-мужской масс-старт
Календарь чемпионата мира / Инфографика Спорт 24 Состав сборной Украины
Женщины
Елена Пидгрушная
Юлия Джима
Валя Семеренко
Вита Семеренко
Анастасия Меркушина
Дарья Блашко
Мужчины
Дмитрий Пидручный
Артем Прима
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Артем Тищенко
Где ждать медалей Украины
Женская индивидуальная гонка должна стать одной из самых интересных на чемпионате мира. А все потому, что в ней будет определяться судьба малого Хрустального глобуса. В отличие от мужского зачета индивидуальных гонок, у женщин за победу будет бороться украинка Юлия Джима.
Джима может стать всего третьей украинкой, которая выиграет малый Хрустальный глобус. Главной соперницей Джимы будет итальянка Доротея Вирер. Джиме важно финишировать выше Вирер.
Именно индивидуальная гонка может принести Украине медаль, ведь Джима на двух предыдущих "индивидуалках" выступила чрезвычайно удачно. В Контиолахти она финишировала 10-й, а в Антхольце – получила серебряную награду.
Юлия Джима / Фото GETTY IMAGES
Важно отметить, что Джима на двух гонках не допустила ни одного промаха. В индивидуальных гонках именно это имеет значение. За Джиму говорят и результаты предыдущих выступлений в Поклюке. В 2019 году в Словении она одержала единственную личную победу именно в индивидуальной гонке.
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Юлия Джима получит хотя бы одну медаль на чемпионате мира, учитывая и командные выступления. Коэффициент на такое событие – 3,50.
Украина традиционно удачно выступает в женской эстафете. Например, на чемпионате мира-2020 украинки завоевали "бронзу". Вероятно, что на ЧМ-2021 наши биатлонистки выступят олимпийским составом, который завоевал "золото" в Сочи-2014. Тогда победу Украине принесли Юлия Джима, сестры Семеренко и Елена Пидгрушная.
Индивидуальная гонка у мужчин также может подарить медали Украине. В частности, невероятным результатом на этапе Кубка мира в Антхольце выстрелил Антон Дудченко. Украинец финишировал на высоком 5-м месте, что стало лучшим результатом в его карьере.
Что интересно, в той гонке Антона от пьедестала отделили 0,3 секунды. В целом в биатлоне часто ведется контактная борьба и судьбу "золота" решают какие-то мгновения. В компании
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в одной из гонок чемпионата разница между 1-м и 2-м местом на финише составит меньше одной секунды.
Украинские болельщики традиционно будут ждать медали от капитана нашей сборной Дмитрия Пидручного. Он до сих пор единственный представитель мужской сборной Украины, который становился чемпионом мира. В 2019 году Дмитрий неожиданно "украл" золотую медаль из рук Йоханнеса Бё и стал чемпионом мира в гонке преследования. Также Дмитрий удачно выступает в спринтах.
Кто фавориты
На чемпионатах мира гораздо серьезнее страсти, чем на этапах Кубка мира. Ради медалей биатлонисты отдают последние силы на каждом клочке дистанции.
Очевидно, что фаворитом в каждой мужской гонке будет лидер общего зачета Йоханнес Бё. Он 10 раз становился чемпионом мира и столько же раз взбирался на подиум за "серебро" или "бронзу".
В сезоне-2020/2021 в отсутствие Мартена Фуркада вызов Бё бросил его земляк Стурла Легрейд. За этим молодым норвежцем будет интересно наблюдать, ведь для него это первый чемпионат мира. В этом сезоне Легрейд уже имеет 5 золотых медалей в рамках Кубка мира.
Йоханнес Бё / Фото GETTY IMAGES
В целом у Норвегии чрезвычайно мощный десант: Тарьей Бё, Йоханнес Дале и Ветле Шостад Кристиансен. Все они способны вырывать победы в каждой гонке, в том числе и классической эстафете. Здесь с норвежцами будет трудно бороться, ведь ни одна сборная не имеет такого мощного состава.
Из других биатлонистов конкуренцию норвежцам в личных гонках могут составить французы Кентен Фийон-Майе и Эмильен Жаклен. Последний неоднократно доказывал свое превосходство в скорости над Йоханнесом Бё. Мощную форму в этом сезоне демонстрирует Лукас Хофер, Мартин Понсилуома и Арнд Пайффер.
Чрезвычайно драматическая борьба ожидается среди женщин. В сезоне-2020/2021 между Марте Олсбю, Тириль Экхофф и Ханной Эберг ведется ожесточенная борьба в общем зачете.
Не стоит списывать со счетов опытную Доротею Вирер, которая трижды становилась чемпионкой мира. Ей также принадлежит интересное достижение.
На чемпионате мира-2019 произошел далеко нерядовой момент. Вирер смогла получить три комплекта наград. Итальянка выиграла масс-старт, финишировала второй в одиночной смешанной эстафете и третьей – в смешанной эстафете.
В
Favbet предлагают рискнуть и сделать ставку, что кто-то из биатлонистов повторит достижения Вирер.
Коэффициент на то, что один из биатлонистов выиграет три комплекта наград – 7.
Очень интересно будет следить за австрийкой Лизой-Терезой Хаузер. Она набрала мощную форму и имеет все шансы впервые стать призером чемпионата мира.
Отличный сезон демонстрирует белоруска Динара Алимбекова. Внимания заслуживают мощные Дениз Херманн и Жюстин Бреза.
Что касается эстафет, то здесь преимущество Норвегии не такое, как в прошлом сезоне. Франция, Швеция и Германия сумели навязать борьбу в течение сезона и обязательно будут претендовать на "золото". Вместе с тем, борьбу за медали обязательно поведут украинки!
Как повлияет COVID-19
В сезоне-2020/2021 биатлонистам приходится бороться не только друг с другом, но и с пандемией. Всю ярость коронавируса на себе ощутили украинцы. Наши биатлонисты не могут поехать домой со старта сезона из-за карантина. Кроме того, из-за ограничений наши биатлонисты не смогли пройти нормальную подготовку к сезону и выходили на свой пик благодаря Кубку мира.
Дмитрий Пидручный / Фото GETTY IMAGES
На чемпионате мира будут действовать строгие правила. В частности, всю сборную могут изолировать, если у одного члена обнаружат коронавирус. Букмекеры предлагают сделать ставку, что Йоханнес Бё или Марте Олсбю-Ройселанд получат положительные результаты тестов на COVID-19. Если такая неприятность случится с кем-то из норвежцев – коэффициент 15.
Также существует вероятность, что одну из гонок перенесут из-за коронавируса. Например, в конце сезона-2019/2020 вообще отменили несколько стартов. Следовательно, можно сделать ставку, что минимум
одну гонку на чемпионате мира перенесут из-за коронавируса больше, чем на 24 часа. Такое событие оценено коэффициентом 10.
"Сконфузятся" ли россияне?
Не так давно на этапе Кубка мира по лыжным гонкам произошел поистине дикий инцидент с участием россиянина Александра Большунова. Проигрывая гонку Йони Мяки, он начал бить финского гонщика.
Следует напомнить, что из-за сокрытия допинга Россию наказали на 2 года. Следовательно, на чемпионате мира российского флага и гимна не будет. Российские биатлонисты будут выступать под нейтральным флагом.