Чемпионы мира по биатлону будут выступать в эксклюзивных майках на ЧМ-2021
Организаторы чемпионата мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения) подготовили эксклюзивные майки для действующих чемпионов мира. Сразу 11 биатлонистов получат золотистые майки.
Источник:IBU
Чемпионы мира-2020 в итальянском Антхольце будут выступать на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке в золотом бибе.
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Победители ЧМ-2020 в Антхольце
Мужчины:
- Эмильен Жаклен
- Йоханнес Бьо
- Александр Логинов
- Симон Дестье
- Кентен Фийон-Имеет
- Тарьей Бе.
Женщины:
- Марте Олсбю-Ройселанн
- Тириль Экхофф
- Ингрид Ланмарк Тандревольд
- Доротея Вирер.
Золотые майки для действующих чемпионов мира / Фото IBU
Что известно о ЧМ-2021?
- Чемпионат мира в Поклюке состоится в третий раз в истории. Мировое первенство начнется 10 февраля.
- Всего в рамках чемпионата мира состоится 12 гонок. В 2021 году чемпионат мира состоится без зрителей на трибунах.
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