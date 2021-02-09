Организаторы чемпионата мира по биатлону-2021 в Поклюке (Словения) подготовили эксклюзивные майки для действующих чемпионов мира. Сразу 11 биатлонистов получат золотистые майки.

Чемпионы мира-2020 в итальянском Антхольце будут выступать на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке в золотом бибе.

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Победители ЧМ-2020 в Антхольце

Мужчины:

Эмильен Жаклен

Йоханнес Бьо

Александр Логинов

Симон Дестье

Кентен Фийон-Имеет

Тарьей Бе.

Женщины:

Марте Олсбю-Ройселанн

Тириль Экхофф

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Доротея Вирер.

Золотые майки для действующих чемпионов мира / Фото IBU

Что известно о ЧМ-2021?

Чемпионат мира в Поклюке состоится в третий раз в истории. Мировое первенство начнется 10 февраля.

Всего в рамках чемпионата мира состоится 12 гонок. В 2021 году чемпионат мира состоится без зрителей на трибунах.



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