Источник: 24 канал

Что такое Хрустальный глобус?

Каждый сезон биатлонисты принимают участие в Кубке мира, который состоит из нескольких этапов, и Чемпионате мира. Согласно выступлению спортсменов ведется общий зачет и отдельный для каждой дисциплины:

масс-старт;

спринт;

гонка преследования;

индивидуальная гонка.

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Затем биатлонисты разыгрывают большой Хрустальный глобус, который вручается победителю общего зачета. Еще разыгрывают четыре так называемых малых Хрустальных глобуса за победу в определенной дисциплине, например, индивидуальной гонке.

Как и в предыдущем сезоне, Юлия Джима претендует на малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках.

Горький опыт Джимы

В прошлом сезоне Джима перед последней "индивидуалкой", хоть и была четвертой в зачете, однако отставание от первого места составляло 9 очков.

Для Джимы был простой расклад: надо было выиграть гонку и надеяться на относительно бледное выступление соперниц.

К сожалению, Юля провалила "индивидуалку" на чемпионате мира в Антхольце и заняла только 10-е место в зачете индивидуальных гонок.

Что такое индивидуальная гонка? Длина дистанции – 15 километров для женщин. Гонка состоит из пяти кругов и четырех огневых рубежей. Биатлонисты стартуют с интервалом от 30 секунд до 1 минуты. В отличие от других дисциплин, за промах в такой гонке биатлонист карается штрафной минутой.

Что нужно Джиме для победы?

Индивидуальная гонка – одна из коронных дисциплин Джимы. Она четыре раза поднималась на подиум в "индивидуалках" – одна победа, два серебра и одна бронза. Что интересно, до сих пор единственная победа Джимы в личных гонках произошла в 2018 году на Кубке мира в Поклюке (Словения).

Сейчас лидером зачета индивидуальных гонок является итальянка Доротея Вирер, которая проводит не слишком убедительный сезон. Вирер опережает Джиму на 18 очков.



Юлия Джима / Фото GETTY IMAGES

Следовательно, если ориентироваться на Вирер, то украинке нужно выигрывать гонку и надеяться, что Вирер финиширует не выше 5-го места.

Обойти Вирер, несмотря на слабую форму итальянки, будет сложно. Доротея 5 раз за свою карьеру выигрывала индивидуальные гонки.

В этом сезоне она выиграла "индивидуалку" в Контиолахти и заняла 4-е место в Антхольце.

Кроме того, Джиме не стоит забывать об "акулах" биатлона, которые в зачете позади нее. В частности, француженка Анаис Шевалье-Буше, немка Дениз Херманн. Также прогрессирует австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Из-за плотности в зачете позиции всех биатлонисток могут сильно перемешаться. В частности, Джима всего на 5 очков опережает Шевалье-Буше.

Символично то, что Джиме хорошо знакома трасса в Поклюке. Как было сказано выше, именно в Словении украинка одержала свою единственную победу. В той гонке Вирер финишировала 7-й. В этом году Джиму устроит такой итоговый результат.

Индивидуальная гонка на чемпионате мира состоится 16 февраля.

Распределение очков в индивидуальной гонке

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки 1 60 11 30 21 20 31 10 2 54 12 29 22 19 32 9 3 48 13 28 23 18 33 8 4 43 14 27 24 17 34 7 5 40 15 26 25 16 35 6 6 38 16 25 26 15 36 5 7 36 17 24 27 14 37 4 8 34 18 23 28 13 38 3 9 32 19 22 29 12 39 2 10 31 20 21 30 11 40 1

Как украинка выступает в сезоне-2020/2021 Этот биатлонный сезон чрезвычайно сложній для украинцев. Из-за карантинных ограничений наши биатлонисты не смогли провести полноценную подготовку к сезону. Как следствие – всего одна медаль за 7 этапов Кубка мира. Впрочем, медаль получила именно Джима. Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала о психологической сложности сезона-2020/2021. В частности, со старта сезона в ноябре наши биатлонисты не были дома! Они вернутся в Украину только после завершения сезона. Причина – все тот же карантин и риски связанные с пандемией. В то же время большинство биатлонистов из стран ЕС имеют возможность побывать дома… Как бы там ни было, козырем Джимы должна стать уверенная стрельба. Один-два промаха в индивидуальной гонке хоронят шансы биатлонисток. Поэтому Юлия, которая в сезоне-2020/2021 радует меткостью (100% точности в индивидуальных гонках), должна в очередной раз уверенно отработать на стрельбе. Почему стрельба важна? Скорость – не сильная сторона Юлии. Например, в успешной "индивидуалке" в итальянском Антхольце Джима единственной отстрелялась чисто. Однако гонку выиграла Хаузер, которая допустила один промах и получила штрафную минуту.



Юлия Джима / Фото GETTY IMAGES

На финише преимущество австрийки над Джимой составляло 43 секунды. То есть на дистанции она выиграла у Джимы почти две минуты. Доротея Вирер также была лучше Джимы на дистанции. Она получила 2 штрафные минуты к своему времени, но на финише ее отставание составляло 1 минуту и 15 секунд.

Еще больший контраст по сравнению с гонкой в Контиолахти. Джима и Вирер отстрелялись чисто, но на финише Юля проиграла итальянке 2 минуты. Наша биатлонистка даже проиграла девушкам, которые имели по две минуты штрафа, – Ханне Эберг, Динаре Алимбековой и Шевалье-Буше.

Впрочем, есть и положительный момент. Юля совершила прогресс по сравнению с первой гонкой сезона. Украинские биатлонисты славятся тем, что добавляют в течение сезона и выходят на свой пик как раз под Чемпионат мира. Но надеяться на неудачную стрельбу Вирер в Поклюке все же придется…

Результаты Джимы в Поклюке

Масс-старт-2019/2020 – 25 место

Индивидуальная гонка-2019/2020 – 14 место

Индивидуальная гонка-2018/2019 – 1 место

Спринт-2018/2019 – 20 место

Гонка преследования-2018/2019 – 24 место

Спринт-2014/2015 – 59 место

Гонка преследования-2014/2015 – 33 место

Масс-старт-2014/2015 – 23 место

Спринт-2013/2014 – 31 место

Гонка преследования-2013/2014 – 30 место

Масс-старт-2013/2014 – 9 место

Спринт-2012/2013 – 33 место

Гонка преследования-2012/2013 – 30 место

Украинцы без Хрустальных глобусов с 2015 года

Только два представителя Украины выигрывали малые Хрустальные глобусы. И это только добавляет значимости возможному историческому успеху Джимы, но и одновременно давит на украинку.

Первой украинкой, которая выиграла глобус, была легендарная Елена Зубрилова. В сезоне 1998/1999 Зубриловой удалось выиграть два малых Хрустальных глобуса в зачете масс-старта и гонки преследования.

Зубрилова могла оформить хет-трик, но заняла второе место в зачете спринта.

Также Елена едва не стала первой украинкой, которая выиграла Большой хрустальный глобус. Зубрилова проиграла в общем зачете шведке Магдалене Форсберг всего 11 очков.

В следующем сезоне всего 5 баллов не хватило Елене Петровой, чтобы выиграть глобус в масс-старте.

После этого украинским болельщикам пришлось ждать до сезона 2006/2007, в котором на малый Хрустальный глобус претендовала Оксана Хвостенко.

Оксане Хвостенко не хватило 21 балла, чтобы обогнать в зачете масс-стартов легендарную немку Катю Вильхельм.

В сезоне 2010/2011 уже Валентине Семеренко не хватило 14 очков, чтобы стать лучшей в индивидуальных гонках.

Пока своего второго обладателя Хрустального глобуса Украина получила в 2015 году. Сергей Семенов стал лучшим в индивидуальных гонках. Сергей опередил легендарного француза Мартена Фуркада, норвежцев Эмиля Свендсена и Иоханнеса Бе. Таким образом Семенов стал первым украинским биатлонистом, который выиграл малый Хрустальный глобус среди мужчин.