Источник: 24 канал
Что такое Хрустальный глобус?
Каждый сезон биатлонисты принимают участие в Кубке мира, который состоит из нескольких этапов, и Чемпионате мира. Согласно выступлению спортсменов ведется общий зачет и отдельный для каждой дисциплины:
масс-старт;
спринт;
гонка преследования;
индивидуальная гонка.
Стоит внимания
Чемпионат мира: состав сборной Украины по биатлону на главный старт сезона
Затем биатлонисты разыгрывают большой Хрустальный глобус, который вручается победителю общего зачета. Еще разыгрывают четыре так называемых малых Хрустальных глобуса за победу в определенной дисциплине, например, индивидуальной гонке.
Как и в предыдущем сезоне, Юлия Джима претендует на малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках.
Горький опыт Джимы
В прошлом сезоне Джима перед последней "индивидуалкой", хоть и была четвертой в зачете, однако отставание от первого места составляло 9 очков.
Для Джимы был простой расклад: надо было выиграть гонку и надеяться на относительно бледное выступление соперниц.
К сожалению, Юля провалила "индивидуалку" на чемпионате мира в Антхольце и заняла только 10-е место в зачете индивидуальных гонок.
Что такое индивидуальная гонка? Длина дистанции – 15 километров для женщин. Гонка состоит из пяти кругов и четырех огневых рубежей. Биатлонисты стартуют с интервалом от 30 секунд до 1 минуты. В отличие от других дисциплин, за промах в такой гонке биатлонист карается штрафной минутой.
Что нужно Джиме для победы?
Индивидуальная гонка – одна из коронных дисциплин Джимы. Она четыре раза поднималась на подиум в "индивидуалках" – одна победа, два серебра и одна бронза. Что интересно, до сих пор единственная победа Джимы в личных гонках произошла в 2018 году на Кубке мира в Поклюке (Словения).
Сейчас лидером зачета индивидуальных гонок является итальянка Доротея Вирер, которая проводит не слишком убедительный сезон. Вирер опережает Джиму на 18 очков.
Юлия Джима / Фото GETTY IMAGES
Следовательно, если ориентироваться на Вирер, то украинке нужно выигрывать гонку и надеяться, что Вирер финиширует не выше 5-го места.
Обойти Вирер, несмотря на слабую форму итальянки, будет сложно. Доротея 5 раз за свою карьеру выигрывала индивидуальные гонки.
В этом сезоне она выиграла "индивидуалку" в Контиолахти и заняла 4-е место в Антхольце.
Кроме того, Джиме не стоит забывать об "акулах" биатлона, которые в зачете позади нее. В частности, француженка Анаис Шевалье-Буше, немка Дениз Херманн. Также прогрессирует австрийка Лиза Тереза Хаузер.
Из-за плотности в зачете позиции всех биатлонисток могут сильно перемешаться. В частности, Джима всего на 5 очков опережает Шевалье-Буше.
Символично то, что Джиме хорошо знакома трасса в Поклюке. Как было сказано выше, именно в Словении украинка одержала свою единственную победу. В той гонке Вирер финишировала 7-й. В этом году Джиму устроит такой итоговый результат.
Индивидуальная гонка на чемпионате мира состоится 16 февраля.
Распределение очков в индивидуальной гонке
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
Место
Очки
1
60 11
30 21
20 31
10
2
54 12
29 22
19 32
9
3
48 13
28 23
18 33
8
4
43 14
27 24
17 34
7
5
40 15
26 25
16 35
6
6
38 16
25 26
15 36
5
7
36 17
24 27
14 37
4
8
34 18
23 28
13 38
3
9
32 19
22 29
12 39
2
10
31 20
21 30
11 40
1
Как украинка выступает в сезоне-2020/2021
Этот биатлонный сезон чрезвычайно сложній для украинцев. Из-за карантинных ограничений наши биатлонисты не смогли провести полноценную подготовку к сезону. Как следствие – всего одна медаль за 7 этапов Кубка мира. Впрочем, медаль
получила именно Джима.
Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная
рассказала о психологической сложности сезона-2020/2021. В частности, со старта сезона в ноябре наши биатлонисты не были дома! Они вернутся в Украину только после завершения сезона. Причина – все тот же карантин и риски связанные с пандемией. В то же время большинство биатлонистов из стран ЕС имеют возможность побывать дома…
Как бы там ни было, козырем Джимы должна стать уверенная стрельба. Один-два промаха в индивидуальной гонке хоронят шансы биатлонисток. Поэтому Юлия, которая в сезоне-2020/2021 радует меткостью (100% точности в индивидуальных гонках), должна в очередной раз уверенно отработать на стрельбе.
Почему стрельба важна? Скорость – не сильная сторона Юлии. Например, в успешной "индивидуалке" в итальянском Антхольце Джима единственной отстрелялась чисто. Однако гонку выиграла Хаузер, которая допустила один промах и получила штрафную минуту.
Юлия Джима / Фото GETTY IMAGES
На финише преимущество австрийки над Джимой составляло 43 секунды. То есть на дистанции она выиграла у Джимы почти две минуты. Доротея Вирер также была лучше Джимы на дистанции. Она получила 2 штрафные минуты к своему времени, но на финише ее отставание составляло 1 минуту и 15 секунд.
Еще больший контраст по сравнению с гонкой в Контиолахти. Джима и Вирер отстрелялись чисто, но на финише Юля проиграла итальянке 2 минуты. Наша биатлонистка даже проиграла девушкам, которые имели по две минуты штрафа, – Ханне Эберг, Динаре Алимбековой и Шевалье-Буше.
Впрочем, есть и положительный момент. Юля совершила прогресс по сравнению с первой гонкой сезона. Украинские биатлонисты славятся тем, что добавляют в течение сезона и выходят на свой пик как раз под Чемпионат мира. Но надеяться на неудачную стрельбу Вирер в Поклюке все же придется…
Результаты Джимы в Поклюке
Масс-старт-2019/2020 – 25 место
Индивидуальная гонка-2019/2020 – 14 место
Индивидуальная гонка-2018/2019 – 1 место
Спринт-2018/2019 – 20 место
Гонка преследования-2018/2019 – 24 место
Спринт-2014/2015 – 59 место
Гонка преследования-2014/2015 – 33 место
Масс-старт-2014/2015 – 23 место
Спринт-2013/2014 – 31 место
Гонка преследования-2013/2014 – 30 место
Масс-старт-2013/2014 – 9 место
Спринт-2012/2013 – 33 место
Гонка преследования-2012/2013 – 30 место
Украинцы без Хрустальных глобусов с 2015 года
Только два представителя Украины выигрывали малые Хрустальные глобусы. И это только добавляет значимости возможному историческому успеху Джимы, но и одновременно давит на украинку.
Первой украинкой, которая выиграла глобус, была легендарная Елена Зубрилова. В сезоне 1998/1999 Зубриловой удалось выиграть два малых Хрустальных глобуса в зачете масс-старта и гонки преследования.
Зубрилова могла оформить хет-трик, но заняла второе место в зачете спринта.
Также Елена едва не стала первой украинкой, которая выиграла Большой хрустальный глобус. Зубрилова проиграла в общем зачете шведке Магдалене Форсберг всего 11 очков.
В следующем сезоне всего 5 баллов не хватило Елене Петровой, чтобы выиграть глобус в масс-старте.
После этого украинским болельщикам пришлось ждать до сезона 2006/2007, в котором на малый Хрустальный глобус претендовала Оксана Хвостенко.
Оксане Хвостенко не хватило 21 балла, чтобы обогнать в зачете масс-стартов легендарную немку Катю Вильхельм.
В сезоне 2010/2011 уже Валентине Семеренко не хватило 14 очков, чтобы стать лучшей в индивидуальных гонках.
Пока своего второго обладателя Хрустального глобуса Украина получила в 2015 году. Сергей Семенов стал лучшим в индивидуальных гонках. Сергей опередил легендарного француза Мартена Фуркада, норвежцев Эмиля Свендсена и Иоханнеса Бе. Таким образом Семенов стал первым украинским биатлонистом, который выиграл малый Хрустальный глобус среди мужчин.