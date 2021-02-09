Чемпионат мира по биатлону-2021: где смотреть онлайн
В словенской Поклюке с 10 до 21 февраля состоится чемпионат мира по биатлону-2021. Где смотреть гонки в Украине – читайте дальше в материале.
Чемпионат мира по биатлону – 2021: где смотреть онлайн
В Украине гонки чемпионата мира-2020 можно будет посмотреть на трех телеканалах. В частности, бесплатный доступ болельщики получат на канале "UA:Перший".
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Также Чемпионат мира по биатлону будут транслировать каналы "Евроспорт" и "Беларусь 5". Онлайн – трансляцию биатлонных гонок проведет сайт IBU. Смотреть гонки можно бесплатно по этой ссылке.
Календарь чемпионата мира по биатлону – 2021
- 10 февраля, 16: 00 – смешанная эстафета
- 12 февраля, 15: 30 – мужской спринт
- 13 февраля, 15: 30 – женский спринт
- 14 февраля, 14:15 – мужская гонка преследования
- 14 февраля, 16: 30 – женская гонка преследования
- 16 февраля, 13: 05 – женская индивидуальная гонка
- 17 февраля, 15: 30 – мужская индивидуальная гонка
- 18 февраля, 16: 15 – одиночная смешанная эстафета
- 20 февраля, 12: 45 – женская эстафета
- 20 февраля, 16: 00 – мужская эстафета
- 21 февраля, 13: 30 – женский масс-старт
- 21 февраля, 16: 15 – мужской масс-старт
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