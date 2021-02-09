В словенской Поклюке с 10 до 21 февраля состоится чемпионат мира по биатлону-2021. Где смотреть гонки в Украине – читайте дальше в материале.

Чемпионат мира по биатлону – 2021: где смотреть онлайн

В Украине гонки чемпионата мира-2020 можно будет посмотреть на трех телеканалах. В частности, бесплатный доступ болельщики получат на канале "UA:Перший".

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Также Чемпионат мира по биатлону будут транслировать каналы "Евроспорт" и "Беларусь 5". Онлайн – трансляцию биатлонных гонок проведет сайт IBU. Смотреть гонки можно бесплатно по этой ссылке.

Календарь чемпионата мира по биатлону – 2021

10 февраля, 16: 00 – смешанная эстафета

12 февраля, 15: 30 – мужской спринт

13 февраля, 15: 30 – женский спринт

14 февраля, 14:15 – мужская гонка преследования

14 февраля, 16: 30 – женская гонка преследования

16 февраля, 13: 05 – женская индивидуальная гонка

17 февраля, 15: 30 – мужская индивидуальная гонка

18 февраля, 16: 15 – одиночная смешанная эстафета

20 февраля, 12: 45 – женская эстафета

20 февраля, 16: 00 – мужская эстафета

21 февраля, 13: 30 – женский масс-старт

21 февраля, 16: 15 – мужской масс-старт



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