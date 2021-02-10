У словенській Поклюці з 10 до 21 лютого триватиме чемпіонат світу з біатлону-2021. На вболівальників чекає 12 гонок, в яких буде розіграно 36 нагород.

Чемпіонат світу-2021 мав пройти у російській Тюмені. Та через скандал з допінгом у Росії світову першість перенесли у Поклюку.

Не пропустіть Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн

Словенія формально втретє прийме чемпіонат світу і тільки вдруге він буде у повноцінному форматі у Поклюці. Траса у Поклюці розташована на висоті приблизно 1300 метрів над рівнем моря.

Біатлоністи змагатимуться недалеко від мальовничого Бледського озера. На жаль, чемпіонат світу пройде без глядачів.

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