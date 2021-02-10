Що ви знаєте про біатлон: Тест до чемпіонату світу-2021
У словенській Поклюці з 10 до 21 лютого триватиме чемпіонат світу з біатлону-2021. На вболівальників чекає 12 гонок, в яких буде розіграно 36 нагород.
Джерело:24 Канал
Чемпіонат світу-2021 мав пройти у російській Тюмені. Та через скандал з допінгом у Росії світову першість перенесли у Поклюку.
Не пропустіть Чемпіонат світу з біатлону-2021: де дивитися онлайн
Словенія формально втретє прийме чемпіонат світу і тільки вдруге він буде у повноцінному форматі у Поклюці. Траса у Поклюці розташована на висоті приблизно 1300 метрів над рівнем моря.
Біатлоністи змагатимуться недалеко від мальовничого Бледського озера. На жаль, чемпіонат світу пройде без глядачів.
Чемпіонат світу з біатлону-2021: останні новини
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Футбольне ноу-хау: як Зінченко захищав стінку Ман Сіті лежачи на полі – відео8 лютого , 07:47
-
Сльози "Королеви": українка ефектно задушила чемпіонку у своєму дебютному бою – відео6 лютого , 14:35