Донецкий Шахтер заинтересован в возвращении Паулу Фонсеки. К специалисту также проявляют интерес Фиорентина и Наполи.

В свою очередь Рома вряд ли продлит соглашение с португальцем и контактирует с экс-тренером Ювентуса Маурицио Сарри.

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Что известно о карьере Фонсеки в Шахтере

Возглавив "горняков" 1 июня 2016 года, Паулу Фонсека за 3 сезона стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба. С командой он сделал 3 "золотых дубля" и вернул Шахтеру абсолютное лидерство в украинском футболе.

За эти годы "оранжево-черные" выиграли 3 чемпионских титула, 3 раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

Паулу ушел из клуба непобежденным: вместе с ним Шахтер выиграл все кубковые встречи и на протяжении 29 матчей не уступал в чемпионате. Всего под руководством Фонсеки команда провела 139 поединков, в которых одержала 103 победы.