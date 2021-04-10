Тайсон підписав контракт на 2 роки
Мати півзахисника Шахтаря Тайсона повідомила, що її син підписав попередній контракт з Інтернасьоналем до літа 2023 року.
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Все в порядку, він перейде. Вони вже підписали попередній контракт. Спочатку – це дворічний контракт, до середини 2023 року,
– сказала мати Тайсона в коментарі для Rádio Gaúcha.
Що відомо про перехід Тайсона
- У бразильця 30 червня 2021 року закінчується контракт з Шахтарем. Відтак, футболіст за пів року до завершення угоди може домовлятися про безкоштовний перехід в інший клуб.
- Тайсон вирішив повернутися в Інтернасьонал. Спеціалізований портал Тransfermarkt підтверджує інформацію, що Тайсон 1 липня стане гравцем бразильського клубу.
- Нещодавно Тайсона перевели у дубль Шахтаря через поведінку футболіста. Перед матчем з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європих бразилець не захотів розминатись, а згодом відмовився виходити на заміну.
- Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів, що після гри бразилець закрився в туалеті та не захотів розмовляти з наставником "гірників" Луїшом Каштру та директором Шахтаря по футболу Даріо Срною.