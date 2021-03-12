Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри удивил заявлением относительно следующего соперника. Казалось, что Фьюри определит абсолютного чемпиона с обладателем титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа. Однако Тайсон сказал, что его соперником может стать Деонтей Уайлдер.

А вдруг следующий бой я проведу с Уайлдером

Еще не так давно Фьюри наотрез отказывался от реванша с Уайлдером, который победил в феврале 2020 года. Теперь же Тайсон вспомнил про американца и сказал, что его не следует списывать со счетов.

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Не списывайте Уайлдера со счетов. Кто знает, а вдруг следующий бой я проведу именно с ним? Не исключаю, что наша трилогия все же состоится,

– сказал Тайсон.

Фьюри добавил, что поединок с Джошуа, скорее всего состоится. "Но разве это неизбежно? Нет? Точно нет", – отметил Тайсон.

Боя не будет пока мне не забьют карманы кучей денег

Фьюри заверил, что бой с Джошуа – это не то, о чем он мечтает. Он отметил, что поединок не состоится пока ему щедро не заплатят.

И пока мне не забьют карманы огромной кучей денег, боя не будет. Повторюсь, многое происходит за кулисами, о чем болельщики не имеют ни малейшего понятия. И все это вполне может сорвать бой. Так что не стоит говорить, что мы очень близки. Это не так. Я проведу в этом году два боя. И мне все равно против кого,

– резюмировал Фьюри.

В середине января WBO одобрила бой Джошуа – Фьюри. Всемирная боксерская организация приняла политическое решение позволить Джошуа не проводить обязательную защиту пояса против Александра Усика.

Украинец же вроде бы поборется с Джо Джойсом за временный титул чемпиона WBO.

Менеджер Фьюри, Фрэнк Уоррен, сообщал, что Тайсон и Энтони встретятся уже в мае. Боб Арум, еще один промоутер Фьюри, поспешил сообщить, что переговоры почти завершены.

От поединка Джошуа – Фьюри зависит будущий бой Усика. Александр Красюк, промоутер украинца, заявил, что поединок Усика против Джойса не объявят пока не будет сообщено о бое между Джошуа и Фьюри.



Фьюри – Джошуа / Инфографика Спорт 24