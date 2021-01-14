Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри наотрез отказывается давать реванш Деонтею Уайлдеру. Фьюри победил Уайлдера в феврале 2020 года и отобрал у того титул WBC.

Боб Арум, промоутер Фьюри рассказал, почему его клиент против третьего боя с Уайлдером. Об этом сообщает Boxing News 24.

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Уайлдер оскорбил всю цыганскую нацию

После поражения Уайлдер долго не выходил на публику. Осенью 2020 года американец заговорил и сразу обвинил Фьюри в мошенничестве. В частности, по мнению Деонтея, Тайсон жульничал с перчатками.

Также Деонтей требует в Фьюри реванша.

Боб Арум заявил, что слова Уайлдера задели чувства "Цыганского короля" – именно так себя называет Фьюри. Поэтому Тайсон не даст реванш Уайлдеру.

Я не знаю, возможно, какой-нибудь посредник разрулит эту ситуацию, но у нас возникла реальная проблема. Тайсон сказал мне, что ни сегодня, ни завтра и никогда он не будет драться с Деонтеем Уайлдером. Это все из-за недавних высказываний Уайлдера в его адрес,

– сказал Арум.

По словам Арума, Уайлдер "оскорбил нацию" Тайсона Фьюри.

"Фьюри рассматривает это не только как оскорбление его лично, но и всей цыганской нации. Тайсон говорил об этом несколько недель назад и подтвердил свои слова во время нашего личного разговора на этой неделе", – добавил Арум.

Уайлдер – Фьюри: детали противостояния

Боксеры провели два поединка: в 2018 году бой завершился скандальной ничьей, а через 2 года Фьюри одержал досрочную победу.

В контракте на второй бой между боксерами была опция реванша. По версии стороны Фьюри, Уайлдер не успел ее активизировать. У Уайлдера противоположное мнение.

Вместе с тем, на пути организации боя стал Энтони Джошуа. Тайсон Фьюри подписал с ним контракт на 2 боя в 2021 году.