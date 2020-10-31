Бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер впервые после поражения Тайсону Фьюри в феврале 2020 года заговорил. Американский боксер требует у Тайсона Фьюри реванша.

Уайлдер решил обвинить Тайсона Фьюри в том, что он трус. Об этом сообщает 24 канал.

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Будь мужиком, Фьюри! Пора выполнять договоренности. Что это за хр*нь, какой еще Такам, ты что, шутишь?

– начал Уайлдер.

Фьюри якобы отказался проводить бой с Уайлдером в 2021 году и уже в декабре проведет поединок. Вероятно, соперником Фьюри станет Карлос Такам.

Уайлдер напомнил Тайсону, что дважды согласился на бой с ним. Сначала в 2018 году их встреча завершилась ничьей. Второй бой выиграл Тайсон.

"Когда у тебя был самый темный период, я сказал тебе, что если ты соберешь себя в кучку, я дам тебе титульный шанс. Поскольку я человек слова, я его тебе дал. Когда произошла ничья, я сказал тебе, что дам реванш. Ты прекрасно знаешь, что мне предложили больше денег за бой с Джошуа, чем за вторую встречу с тобой. И снова, сдерживая слово, я вышел против тебя", – продолжает Деонтей.

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Уайлдер активирует пункт о реванше?

В контракте на второй бой Уайлдера и Фьюри был пункт о реванше. Уайлдер вроде как активировал его, однако долгое время не сообщал, готов ли к встрече с Тайсоном.

В соглашении на второй бой был пункт о реванше. Пришла пора тебе быть мужиком и сдержать слово, вместо того, чтобы выскользнуть из договоренности. Испуганные люди бегут, но тот, кто страшный, порвет контракт и даст бой, ты, трусливая с*чка!

– сказал Уайлдер.

Фьюри – Уайлдер: экскурс в историю

Первая встреча боксеров состоялась 1 декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.

Первый реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом.

Уайлдер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.