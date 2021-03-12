Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі здивував заявою щодо наступного суперника. Здавалося, що Ф'юрі визначить абсолютно чемпіона з володарем титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа. Однак Тайсон сказав, що його суперником може стати Деонтей Уайлдер.

А раптом наступний бій я проведу з Уайлдером

Ще не так давно Ф'юрі навідріз відмовлявся від реваншу з Уайлдером, якого переміг у лютому 2020 року. Тепер же Тайсон згадав про американця та сказав, що його не слід списувати з рахунків.

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Не списуйте Уайлдера з рахунків. Хто знає, а раптом наступний бій я проведу саме з ним? Не виключаю, що наша трилогія все ж відбудеться,

– сказав Тайсон.

Ф'юрі додав, що поєдинок з Ентоні Джошуа, швидше за все відбудеться. "Але хіба це неминуче? Ні? Точно ні", – зазначив Тайсон.

Бою не буде поки мені не заб'ють кишені купою грошей

Ф'юрі запевнив, що бій з Джошуа – це не те, про що він мріє. Він зазначив, що поєдинок не відбудеться поки йому щедро не заплатять.

І поки мені не заб'ють кишені величезною купою грошей, бою не буде. Повторюся, багато чого відбувається за лаштунками, про що вболівальники не мають ні найменшого поняття. І все це цілком може зірвати бій. Так що не варто говорити, що ми дуже близькі. Це не так. Я проведу у цьому році два бої. І мені все одно проти кого,

– резюмував Ф'юрі.

У середині січня WBO схвалила бій Джошуа – Ф'юрі. Всесвітня боксерська організація прийняла політичне рішення дозволити Джошуа не проводити обов'язковий захист поясу проти Олександра Усика.

Українець же начебто побореться з Джо Джойсом за тимчасовий титул чемпіона WBO.

Менеджер Ф'юрі, Френк Уоррен, повідомляв, що Тайсон та Ентоні зустрінуться вже у травні. Боб Арум, ще один промоутер Ф'юрі, поспішив повідомити, що переговори майже завершені.

Від поєдинку Джошуа – Ф'юрі залежить майбутній бій Усика. Олександр Красюк, промоутер українця, заявив, що поєдинок Усика проти Джойса не оголосять поки не буде повідомлено про бій між Джошуа та Ф'юрі.



Ф'юрі – Джошуа / Інфографіка Спорт 24