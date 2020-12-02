Легенда мирового бокса Эвандер Холифилд требует поединка с Майком Тайсоном. 58-летний американский боксер бросил вызов Тайсону, который вернулся в бокс.

Эвандер Холифилд заявил о готовности подраться с Майком Тайсоном и просит того принять вызов. Об этом сообщает BoxingScene.

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Холифилд пытался договориться о встрече с Тайсоном, однако тот выбрал Роя Джонса. По словам Холифилда, он не получил четкого объяснения, почему Тайсон отказался провести с ним бой.

Моя сторона пыталась провести поединок, но не получила ничего, кроме отговорок. Теперь я понимаю, почему он хотел устроить бой, прежде чем думать о боксе со мной. Рой Джонс был хорошим соперником для Майка, но поединок со мной был бы большим событием. Единственный бой, который кто-то хочет видеть, это между нами,

– сказал Холифилд.

Он добавил, что нет ни одной причины, почему поединок Холифилд – Тайсон не должен состояться.

Вместе с тем, Холифилд призвал Тайсона подписать контракт на бой и не искать отговорок.

Больше никаких отговорок. Этот бой должен состояться ради нашего наследия. В субботу после боя с Джонсом ты сказал, что готов драться со мной, тогда подпиши контракт и выходи в ринг, Тайсон. Мир в ожидании, и сейчас все зависит только от тебя. Я готов!,

– резюмировал Холифилд.

Почему бой Холифилд – Тайсон интересен

В свое время боксеры провели два ярких боя. Дважды победу праздновал Холифилд, который становился абсолютным чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весе.

Вторая встреча боксеров завершилась скандальной дисквалификацией Тайсона за знаменитый укус. "Железный Майк" откусил Холифилду кусок уха.

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Холифилд объявил о возвращении в ринг после идентичного заявления Тайсона. Но Майк уже успел провести бой.

Следует отметить, что в тренировочный лагерь Холифилда входит легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко.