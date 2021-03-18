Прихильники "Залізного Майка" вже незабаром зможуть знову побачити на ринзі легенду боксу. Майк Тайсон проведе бій вже весною 2021 року.

Дата поєдинку

Майк Тайсон пообіцяв фанатам вийти на ринг вже 29 травня. А от свого наступного суперника колишній чемпіон світу в надважкій вазі залишив у таємниці.

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За словами "Залізного Майка", виставковий бій відбудеться на арені Hard Rock у Маямі (США). Не виключено, що усі знову зможуть побачити легендарне протистояння Майка з Евандером Холіфілдом, який раніше кидав виклик американцю.

Чому цей бій хочеться побачити знову

Боксери вже раніше двічі виходили на ринг один проти одного у 1996 та 1997 роках. В обох випадках перемогу святкував Холіфілд, тому для Тайсона це ще одна спроба взяти реванш.

Сам Майк пригадуючи поєдинок заявляв, що хот ів би ще раз відкусити вухо суперника. Такий скандальний інцидент стався у 1997 році. Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. Такі дії увірвали терпець Тайсона. У третьому раунді у відповідь Майк відкусив Евандеру шматок вуха. Бій завершився перемогою Холіфілда після дискваліфікації його суперника.

Для самого Тайсона цей виставковий бій буде другим після повернення на ринг. Перший бій Майка з Роєм Джонсон-молодшим завершилась скандальною нічиєю. Тайсон не погодився з таким рахунком. Відразу після оголошення результату "Залізний Майк" викинув пару нецензурних фраз у сторону суддів та покинув ринг.

А конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати нічию. Тому це прийшлось зробити журналісту, який брав інтерв'ю після поєдинку.