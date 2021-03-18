Суперник у таємниці: дата нового бою Майка Тайсона
Прихильники "Залізного Майка" вже незабаром зможуть знову побачити на ринзі легенду боксу. Майк Тайсон проведе бій вже весною 2021 року.
Джерело:BoxingScene
Дата поєдинку
Майк Тайсон пообіцяв фанатам вийти на ринг вже 29 травня. А от свого наступного суперника колишній чемпіон світу в надважкій вазі залишив у таємниці.
До теми Холіфілд заявив про бій з Тайсоном, який принесе космічні 200 мільйонів доларів
За словами "Залізного Майка", виставковий бій відбудеться на арені Hard Rock у Маямі (США). Не виключено, що усі знову зможуть побачити легендарне протистояння Майка з Евандером Холіфілдом, який раніше кидав виклик американцю.
Чому цей бій хочеться побачити знову
- Боксери вже раніше двічі виходили на ринг один проти одного у 1996 та 1997 роках. В обох випадках перемогу святкував Холіфілд, тому для Тайсона це ще одна спроба взяти реванш.
- Сам Майк пригадуючи поєдинок заявляв, що хотів би ще раз відкусити вухо суперника. Такий скандальний інцидент стався у 1997 році. Холіфілд декілька разів головою вдаряв суперника. Такі дії увірвали терпець Тайсона. У третьому раунді у відповідь Майк відкусив Евандеру шматок вуха. Бій завершився перемогою Холіфілда після дискваліфікації його суперника.
Для самого Тайсона цей виставковий бій буде другим після повернення на ринг. Перший бій Майка з Роєм Джонсон-молодшим завершилась скандальною нічиєю. Тайсон не погодився з таким рахунком. Відразу після оголошення результату "Залізний Майк" викинув пару нецензурних фраз у сторону суддів та покинув ринг.
А конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати нічию. Тому це прийшлось зробити журналісту, який брав інтерв'ю після поєдинку.
Поділитися новиною