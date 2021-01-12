Эвандер Холифилд против Майка Тайсона могут снова встретиться на одном ринге. Такой выставочный бой мог стать "вишенкой на торте" для боксерского 2021-го года.

Эвандер Холифилд заговорил о бое с Майком Тайсоном в интервью The Sun. Американец не против снова победить своего соперника.

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Желание Холифилда

Как заявил Эвандер, стороны уже начали переговоры по организации яркого выставочного поединка. Хорошая форма легенд бокса делает этот бой еще более реальным. 58-летний Холифилд еще раньше пытался провести схватку, но "Железный Майк" выбрал Роя Джонса.

Я готов к этой схватке, знаю, что она обязательно состоится. Проблем с физической формой нет, чувствую себя отлично. Уверен, если Майк согласится на нашу встречу, то этот бой принесет 200 миллионов долларов. Фанаты увидят эпическую битву, серьезно говорю. Я буду счастлив, если Тайсон будет боксировать со мной,

– сказал Холифилд.

Ранее сам "Железный Майк" вспоминал поединок с Холифилдом. Он громко заявил, что хотел бы еще раз откусить ухо соперника.

В далеком 1997 году боксеры вышли на ринг друг против друга. Эта схватка завершилась скандалом. Холифилд несколько раз головой ударял соперника. Такие действия спровоцировали Майка в третьем раунде, в ответ Тайсон откусил Эвандеру кусок уха. Бой завершился победой Холифилда после дисквалификации его соперника.

Интересно, что Эвандер не единственный, кто говорил о своем желании провести бой с Тайсоном. Ранее бывший чемпион мира Бастер Дуглас, который нанес первое поражение Майку, заявил, что хочет выйти на ринг еще раз. Он готов позволить американцу взять у него реванш.