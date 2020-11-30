Меня удивила прочность Тайсона: Джонс о скандальном бое против "Железного Майка"
В ночь с 28 на 29 ноября состоялся бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Последний поделился впечатлениями от поединка.
После всех восьми раундов судьи зафиксировали ничью, которая изрядно разозлила боксеров. Как сообщает издание Boxing Scene, Джонс был поражен выносливостью земляка.
Как это было Бой Тайсон – Джонс завершился ничьей: разъяренный Майк со скандалом покинул ринг
Мнение Джонса
"Меня удивила прочность Тайсона, он смог пройти все 8 раундов. Он может выйти против любого соперника. Если Майк включится, то у всех возникнут проблемы. Он может делать на ринге все, что захочет", – сказал Рой.
По мнению Джонса-младшего, ему лучше удавалось контролировать ход поединка, поэтому считает, что победу судьи должны были отдать именно ему. Но и против ничьей он не имеет ничего против.
Я счастлив вычеркнуть из своего списка желаний бой с Тайсоном. Все болит, такой поединок с Майком сильно изматывает. Думаю, я больше всего почувствовал его апперкот. Моя челюсть до сих пор шокирована,
– заявил американец.
- А вот его соперник Тайсон не согласился с таким счетом. Сразу после объявления результата "Железный Майк" выбросил пару нецензурных фраз в сторону судей и покинул ринг.
- А конферансье Майк Баффер отказался объявлять ничью. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после боя.
- Как позже сообщил представитель СМИ Дэн Рафаэль в своем твиттер-аккаунте, трое судей поставили совершенно разные оценки. Чед Доусон посчитал очки поровну 76-76, Кристи Марти была на стороне 54-летнего Тайсона (79-73), а Винни Пациенца зафиксировал явное преимущество Джонса-младшего – 80-76.
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