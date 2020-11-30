В ночь с 28 на 29 ноября состоялся бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Последний поделился впечатлениями от поединка.

После всех восьми раундов судьи зафиксировали ничью, которая изрядно разозлила боксеров. Как сообщает издание Boxing Scene, Джонс был поражен выносливостью земляка.

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Мнение Джонса

"Меня удивила прочность Тайсона, он смог пройти все 8 раундов. Он может выйти против любого соперника. Если Майк включится, то у всех возникнут проблемы. Он может делать на ринге все, что захочет", – сказал Рой.

По мнению Джонса-младшего, ему лучше удавалось контролировать ход поединка, поэтому считает, что победу судьи должны были отдать именно ему. Но и против ничьей он не имеет ничего против.

Я счастлив вычеркнуть из своего списка желаний бой с Тайсоном. Все болит, такой поединок с Майком сильно изматывает. Думаю, я больше всего почувствовал его апперкот. Моя челюсть до сих пор шокирована,

– заявил американец.