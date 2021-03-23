Тайсон отказался от бешеного гонорара за третий бой с Холифилдом
Выставочный поединок двух легендарных в прошлом боксеров, бывших абсолютных чемпионов мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и Эвандера Холифилда в ближайшее время не произойдет.
Источник:MMA Fighting
Об этом заявили представители команды Холифилда, отметив, что "Железный Майк" отказался от гонорара в 25 миллионов долларов за участие в бою.
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"Мы думали, что соглашение было уже в кармане, но все быстро рассыпалось на части, когда люди Тайсона отвергли все предложения. Мы добросовестно вели переговоры, а потом оказалось, что мы только зря потратили время", – сказал Крис Лоуренс, менеджер Холифилда.
Что известно о бое Тайсон – Холифилд
- Боксеры уже ранее дважды выходили на ринг друг против друга в 1996 и 1997 годах. В обоих случаях победу праздновал Холифилд, поэтому для Тайсона это еще одна попытка взять реванш.
- Сам Майк вспоминая поединок заявлял, что хотел бы еще раз откусить ухо соперника. Такой скандальный инцидент произошел в 1997 году. Холифилд несколько раз головой ударял соперника. Такие действия урвали терпение Тайсона. В третьем раунде в ответ Майк откусил Эвандеру кусок уха. Бой завершился победой Холифилда после дисквалификации его соперника.
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