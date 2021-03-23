Выставочный поединок двух легендарных в прошлом боксеров, бывших абсолютных чемпионов мира в супертяжелом весе Майка Тайсона и Эвандера Холифилда в ближайшее время не произойдет.

Об этом заявили представители команды Холифилда, отметив, что "Железный Майк" отказался от гонорара в 25 миллионов долларов за участие в бою.

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"Мы думали, что соглашение было уже в кармане, но все быстро рассыпалось на части, когда люди Тайсона отвергли все предложения. Мы добросовестно вели переговоры, а потом оказалось, что мы только зря потратили время", – сказал Крис Лоуренс, менеджер Холифилда.

Что известно о бое Тайсон – Холифилд