Абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон вспомнил скандальный поединок против Эвандера Холифилда. В котором американец укусил за ухо своего земляка и получил дисквалификацию.

В далеком 1997 году Майк Тайсон провел бой против Эвандера Холифилда. Для "Железного Майка" этот бой складывался не лучше, поэтому американец решил прибегнуть к неожиданным действиям, сообщает Fox News.

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Скандальный поединок

Холифилд несколько раз головой ударял соперника. В третьем раунде терпение Майка урвалось и он в ответ откусил Эвандеру кусок уха. Бой завершился победой Холифилда после дисквалификации его соперника.

Теперь Майк перед выставочным боем против Роя Джонса вспомнил эту схватку с земляком: "Я в тот момент был вне себя от злости. Он постоянно бил меня головой и так далее. Я потерял самосознание. План на бой вылетел из головы".

Тайсон не исключает возможности, что сможет повторить еще раз такие действия во время схватки.

Повторить? Нет, надеюсь, что никогда больше. Но не исключаю, что я все же мог это повторить и еще раз. Если бы Холифилд снова продолжал делать все то же самое, за что получил, я бы снова его укусил,

– заявил Майк.

Тайсон – Джонс: главное о бое

Майк Тайсон и Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут выставочный 8-раундовый бой.

Сначала поединок должен был состояться еще 12 сентября. Но Тайсон настоял, чтобы схватка состоялась несколько позже. Его команда была уверена, что смещение сроков боя может привлечь больше внимания к поединку.

Под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличие болельщиков на трибунах.

В сети уже появился промо-ролик мегафайта.