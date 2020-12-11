10 декабря завершился групповой раунд Лиги Европы, и в еврокубках начинается двухмесячная пауза. Луганская Заря в последней игре группового этапа не смогла привезти из Португалии очки для рейтинга, уступив Браге (0:2).

По итогам трех еврокубковых дней Шахтер, сыгравший вничью с Интером (0:0) и Динамо, которое победило Ференцварош (1:0), укладывают в копилку страны коэффициент 0.600, поднимая сезонный показатель до 5.400. К сожалению, Заря хорошую традицию не поддержала, пишет 24 канал.

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А вот главные северные конкуренты провели свои матчи удачно. И Рейнджерс, и Селтик выиграли матчи 6 тура, принеся Шотландии 1.000 балл (4 очка за две победы у них делятся на 4 команды). Рейнджерс будет играть дальше, а Селтик прекратил борьбу.

Таким образом, Украина идет за "зимовку" 12-й, проигрывая Шотландии 0.425 балла. Впрочем, главное, что Украина сохраняет две команды в еврокубках, а Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы, ко всему прочему, будет сеяным.

Однако есть и хорошие новости – ниже 12-го места Украина точно не финиширует. Турция, которая была реальной угрозой и могла подвинуть нас на тринадцатую позицию, на неделе потерпела два поражения и завершила евросезон. Эту страну мы опережаем уже на 1,6 балла. Не активны также Дания и Кипр, а Сербия, Швейцария, Греция и Чехия слишком далеко позади.

Справка. 11 место позволяет сразу пяти клубам страны выступать в еврокубках. Две лучшие команды смогут принять участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – 1 и еще две – квалификации.

Таблица коэффициентов УЕФА