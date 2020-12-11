10 грудня завершився груповий раунд Ліги Європи, і в єврокубках починається двомісячна пауза. Луганська Зоря в останній грі групового етапу не змогла привезти з Португалії очки для рейтингу, поступившись Бразі (0:2).

За підсумками трьох єврокубкових днів Шахтар, який зіграв унічию з Інтером (0:0), і Динамо, яке перемогло Ференцварош (1:0), укладають в скарбничку країни коефіцієнт 0.600, піднімаючи сезонний показник до 5.400. На жаль, Зоря хорошу традицію не підтримала, пише 24 канал.

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А ось головні північні конкуренти України провели свої матчі вдало. І Рейнджерс, і Селтік виграли матчі 6 туру, принісши Шотландії 1.000 бал (4 очка за дві перемоги у них діляться на 4 команди). Рейнджерс гратиме далі, а Селтік припинив боротьбу.

Таким чином, Україна йде за "зимівлю" 12-ю, програючи Шотландії 0.425 бала. Втім головне, що Україна зберігає дві команди в єврокубках, а Шахтар в 1/16 фіналу Ліги Європи, до всього іншого, буде сіяним.

Однак є і хороші новини – нижче 12-го місця Україна точно не фінішує. Туреччина, яка була реальною загрозою і могла посунути нас на тринадцяту позицію, на тижні зазнала двох поразок і завершила євросезон. Цю країну ми випереджаємо вже на 1,6 бала. Не активні також Данія і Кіпр, а Сербія, Швейцарія, Греція і Чехія занадто далеко позаду.

Довідка. 11 місце дозволяє відразу п'яти клубам країни виступати у єврокубках. Дві найкращі команди зможуть взяти участь у Лізі чемпіонів, у Лізі Європи – 1 та ще дві – кваліфікації.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА