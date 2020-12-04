Лига Европы: кто вышел в 1/16 финала
До завершения группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 остался всего один тур. За 5 туров определились команды, которые уже в феврале 2021 сыграют в 1/16 финала.
За тур до окончания группового этапа Лиги Европы и Лиги чемпионов определились 19 участников плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал.
Кстати Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
Кто вышел в 1/16 финала
- Рома
- Арсенал
- Славия Прага
- Баер
- Рейнджерс
- Бенфика
- Гранада
- ПСВ
- Лестер
- Брага
- Лилль
- Милан
- Вильярреал
- Антверпен
- Тоттенхем
- Динамо Загреб
- Хоффенхайм
- Црвена Звезда
- Краснодар
Следует отметить, что российский Краснодар вылетел из Лиги чемпионов. Российский клуб занял третье место в своей группе и сыграет в Лиге Европы. Кроме Краснодара, из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетят еще 7 клубов.
К этим командам присоединятся еще 6 участников группового этапа Лиги Европы, которые разыграют последние путевки в шестом туре.
Сыграют ли украинцы в Лиге Европы
Луганская Заря, которая участвует в групповом этапе Лиги Европы, потеряла шансы сыграть в плей-офф.
В то же время донецкий Шахтер и киевское Динамо могут сыграть в плей-офф Лиги Европы. В частности, Динамо следует не проиграть Ференцварошу в Лиге чемпионов или не сыграть с венграми вничью, при которой "Фради" забьют три и более голов.
Зато Шахтер претендует на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому Лига Европы – не в приоритете для "горняков".
Какое место займет Шахтер в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала
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