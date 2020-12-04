До завершения группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 остался всего один тур. За 5 туров определились команды, которые уже в феврале 2021 сыграют в 1/16 финала.

За тур до окончания группового этапа Лиги Европы и Лиги чемпионов определились 19 участников плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Кто вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Кто вышел в 1/16 финала

Рома

Арсенал

Славия Прага

Баер

Рейнджерс

Бенфика

Гранада

ПСВ

Лестер

Брага

Лилль

Милан

Вильярреал

Антверпен

Тоттенхем

Динамо Загреб

Хоффенхайм

Црвена Звезда

Краснодар

Следует отметить, что российский Краснодар вылетел из Лиги чемпионов. Российский клуб занял третье место в своей группе и сыграет в Лиге Европы. Кроме Краснодара, из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетят еще 7 клубов.

К этим командам присоединятся еще 6 участников группового этапа Лиги Европы, которые разыграют последние путевки в шестом туре.

Сыграют ли украинцы в Лиге Европы

Луганская Заря, которая участвует в групповом этапе Лиги Европы, потеряла шансы сыграть в плей-офф.

В то же время донецкий Шахтер и киевское Динамо могут сыграть в плей-офф Лиги Европы. В частности, Динамо следует не проиграть Ференцварошу в Лиге чемпионов или не сыграть с венграми вничью, при которой "Фради" забьют три и более голов.

Зато Шахтер претендует на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому Лига Европы – не в приоритете для "горняков".

Во внимание. Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в понедельник, 14 декабря.



Какое место займет Шахтер в Лиге чемпионов / Инфографика 24 канала