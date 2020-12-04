Пятый тур групповых раундов Лиги Европы и Лиги чемпионов был довольно позитивным для украинских клубов. Но победы Шахтера и Зари, а также поражение Динамо снова опустили Украину на 12 место в таблице коэффициентов УЕФА.

С 1-3 декабря три украинских клуба провели свои еврокубковые поединки. Сначала Шахтер на НСК "Олимпийский" уверенно одолел 2:0. Заря также поддержала победное шествие украинцев и вырвала победу у английского Лестера в Киеве 1:0. А вот киевское Динамо, которое единственное из украинских команд сыграло на выезде, разгромно уступило туринскому Ювентусу 3:0, пишет 24 канал.

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Пропустили Шотландию

Поэтому поражение киевлян не добавило в копилку Украины ни одного очка. А победы двух других украинских клубов принеси в актив 0,8 балла. Перед шестым туром группы в еврокубках Украина опустилась на 12 место, пропустив вперед себя Шотландию. Показатель Украины – 31,100.

Шотландские клубы тоже неоднозначно выступили в этом туре. Рейнджерс одолел Стандарт (3:2), а вот Селтик уступил Милану (4:2). Разрыв между странами составляет лишь 0,025 балла.

Справка: 11 место позволяет сразу пяти клубам страны выступать в еврокубках. Две лучшие команды смогут принять участие в Лиге чемпионов, в Лиге Европы – 1 и еще две – квалификации.

А вот турецкий Истанбул и Сивасспор проиграли свои матчи, поэтому отставание Турции уже составляет уже целый балл.

В десятке лучших после этого тура не произошло никаких изменений. Возглавлять таблицу продолжают испанцы. У них за спиной Англия, тройку лидеров замыкает Италия.



Топ-20 стран таблицы коэффициентов УЕФА / Скрин с Bert Kassies