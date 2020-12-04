В четверг, 3 декабря, Заря дома в Киеве минимально победила Лестер в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Лучшим игроком в составе луганского клуба стал Денис Фаворов.

Гол Сайядманеш на 84-й минуте стал первым и единственным в этом противостоянии. Игроки Зари подстерегли ошибку Фофана и разыграли классную атаку. Она завершилась прострелом от Фаворова, который запер Сайядманеша. Футболист сумел забить гол уже через три минуты после выхода на поле – 1:0, пишет 24 канал.

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Лучший игрок Зари

Авторитетный портал WhoScored оценил действия игроков в матче. Наивысшую оценку получил защитник Зари Денис Фаворов-7.7.

29-летний игрок провел на поле весь матч, в котором успел 60 раз встретиться с мячом, отдать 28 точных из 40 передач, а это 70%. Дважды из четырех раз становился победителем в верховых дуэлях, совершил 3 отбора и однажды пробивал в ворота Лестера.

Второе место по оценке в составе луганского клуба занял голкипер Никола Василий – 6.7. Тройку лидеров замкнули Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко – по 7.4.

Лучшим в составе английских гостей стал фланговый защитник Джеймс Джастин – 6.9 балла.



Заря – Лестер: оценки игроков / Скрин з WhoScored