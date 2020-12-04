В четверг, 3 декабря, Милан дома сыграл с Селтиком в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы. Итальянцы без проблем справились с гостями из Шотландии.

Милан – Селтик 4:2

Голы: Чнханоуглу, 24, Кастильехо, 26 Хаюга, 50, Диас, 82 – Рогич, 7, Эдуард, 14

Неожиданное начало

Милан вышел на матч без своего лидера Ибрагимовича, который в последнее время показывал феноменальную результативность. Уже на старте поединка Селтик шокировал хозяев голом. На 7-й минуте Рогич воспользовался ужасной ошибкой соперника, отобрал мяч и прошил сетку ворот – 0:1. Это было неожиданным началом встречи был для Милана, пишет 24 канал.

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Активный Рогич потерял прекрасную возможность забить, направив мяч, который отскочил за пределы штрафной, у левой стойки.

Остро атаковали в начале встречи только гости. Свободный Макгрегор получил передачу в штрафной. Он прицельно пробил в центр ворот, но голкипер Доннарумма выполнил красивый сейв, не дав счета увеличиться до разгромного.

Как считали. Опять за 7 минут счет встречи стал еще больше на пользу шотландского клуба. Эдуард подхватил пас и из пределов штрафной и увидел, что голкипер несколько вышел с линии ворот. Игрок Селтика элегантно перебросил Доннарумму – 0:2.

Далее за дело взялись футболисты итальянского гранда. На 24-й минуте Чанханоглу идеально пробил со штрафного – вратарь Селтика даже не успел среагировать на этот выстрел, 1:2.

Уже через две минуты хозяева вообще нивелировали преимущество шотландцев. Кастильехо оказался в нужном месте в нужное время, подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его под перекладину – 2:2.

Больше команды не забивали в первой 45-минутке. Свисток судьи на отдых зафиксировал счет первого тайма 2:2.

Камбэк Милана

После перерыва итальянцы выглядели активнее на поле. Такие действия принесли желаемый результат. На 50-й минуте Хаюча совершил прекрасный индивидуальный проход и пробил из пределов штрафной. Вратарь Баркас не справиться с ударом – 3:2.

Уже через несколько минут Селтик мог сравнять счет. Кристи пробил в сторону ворот, но вратарь помешал гола.

В конце встречи итальянцы забить четвертый гол. Хаюча добрался до мяча, переадресовал его в штрафную, где Диас эффектно отправил его в сетку – 4:2.

После победы Милан находится на второй строчке в группе H, в их активе 10 пунктов. Селтик же крайне неудачно играет в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Шотландцы замыкают таблицу, они заработали лишь одно очко.

Группу возглавляет французский Лилль – 11 очков. А третьим идет Спарта (6 пунктов).

В последнем туре группы Спарта дома примет Милан, а Лилль на выезде сыграет с Селтиком.

Милан – Селтик: видеообзор