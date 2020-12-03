3 декабря Заря принимала Лестер в матче Лиги Европы. Поединок в Запорожье завершился сенсационной победой луганчан.

Заря – Лестер 1:0

Гол: Сайядманеш, 84

Луганский клуб занимает последнее место в группе G, но несмотря на это, продолжает сохранять шансы на выход в весеннюю стадию еврокубка.

В прошлом туре группового турнира Заря одержала первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы, на выезде разгромив греческий АЕК со счетом 3:0.

Лестер уже выполнил задание по квалификации в плей-офф и может без особого груза ответственности за результат проводить последние встречи группового раунда.

Поединок в Лестере завершился неудачно для луганчан, которые проиграли хозяевам поля со счетом 0:3.

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На 3-й минуте Заря создала первый опасный момент. Кочергин пробил низом с линии штрафной, но Уорд выручил гостей.

Лестер ответил лишь на 30-й минуте встречи. Ундер справа ворвался в штрафную и пробил мимо Василя – мяч пролетел рядом со штангой. Заря не заставила себя ждать – хороший выстрел выполнил Циганикс в атаке вторым темпом, Уорд с большим трудом перевел мяч на угловой.

Заря взрывалась при первой возможности и неслась вперед, а вот англичане больше пытались играть позиционно.

С серьезным настроем на второй тайм вышли гости. Видимо, в перерыве у них состоялся серьезный разговор с тренером, который призвал своих подопечных в следующем игровом отрезке играть более агрессивно.

На 53-й минуте после навеса Кочергина с левого фланга Юрченко пробил головой, и мяч попал в перекладину.

В конце встречи Василь дважды спас Зарю. Сначала Ундер навесил в штрафную со стандарта, однако одинокий Фофана не попал по воротам из выгодной позиции. А потом был выстрел Ихеаначо, а потом добивание с острого угла от Мэдисона.

Тем не менее, Заря вырвала победу в матче. На 84-й минуте игроки Зари подстерегли ошибку Фофана и разыграли классную атаку, которая завершилась прострелом от Фаворова и завершением от Сайядманеша, который 3 минуты как вышел на замену.

На последних секундах англичане могли уйти от поражения, но фантастический удар Ундера парировал Василь.

Таким образом, Заря одержала вторую подряд победу в текущем розыгрыше Лиги Европы, но потеряла шансы на выход в плей-офф. В параллельном матче Брага победила АЭК и прошла дальше.

Заря – Лестер видеообзор