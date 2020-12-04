Таблиця коефіцієнтів УЄФА: перемоги Шахтаря та Зорі допомогли Україні наблизитись до Шотландії
П'ятий тур групових раундів Ліги Європи та Ліги чемпіонів був досить позитивним для українських клубів. Але перемоги Шахтаря та Зорі, а також поразка Динамо знову опустили Україну на 12 сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Із 1-3 грудня три українські клуби провели свої єврокубкові поєдинки. Спершу Шахтар на НСК "Олімпійський" впевнено здолав 2:0. Зоря також підтримала переможну ходу українців та вирвала перемогу у англійського Лестера у Києві 1:0. А от київське Динамо, яке єдине з українських команд зіграли на виїзді, розгромно поступились туринському Ювентусу 3:0, пише 24 канал.
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Пропустили Шотландію
Тож поразка киян не додала у скарбничку України жодного очка. А перемоги двох інших українських клубів принеси у актив 0,8 бала. Перед шостим туром групи у єврокубках Україна опустилась на 12 сходинку, пропустивши вперед себе Шотландію. Показник України – 31,100.
Шотландські клуби теж неоднозначно виступили у цьому турі. Рейнджерс здолав Стандарт (3:2), а от Селтік поступився Мілану (4:2). Розрив між країнами складає лише 0,025 бала.
А от турецький Істанбул та Сівасспор програли свої матчі, тому відставання Туреччини вже складає вже цілий бал.
У десятці найкращих після цього туру не відбулось жодних змін. Очолювати таблицю продовжують іспанці. У них за спиною Англія, трійку лідерів замикає Італія.
Топ-20 країн таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скрін з Bert Kassies
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