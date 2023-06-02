Свитолина не пожала руку россиянке: зрители Ролан Гаррос освистали Элину вслед за Костюк

Элина Свитолина на морально волевых шагает в 1/8 финала Ролан Гаррос. Украинская теннисистка во второй раз за несколько дней победила россиянку Анну Блинкову.

Теннисистки обменялись сетами с одинаковыми счетами – 6:2 по Анне Блинковой и второй 2:6 в пользу украинки. В третьем сете ни одна из девушек не хотела отдавать победу и счастливый билет в 1/8 финала Ролан Гаррос. Третья партия чуть не перешла в тай-брейк, но финальные два гейма остались за нашей Свитолиной (5:7), сообщает 24 Канал.

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Дежавю матча Костюк – Сабаленко

Элина Свитолина пробилась в следующий раунд французского турнира.

После поединка Элина традиционно для украинок не пожала руку соперницы из страны-агрессора. Французская публика, которая на протяжении всего матча больше поддерживала Свитолину, освистала нашу теннисистку из-за такой позиции.

Свитолина не пожала руку Блинковой: смотрите видео

Зрители Ролан Гаррос повторили свою реакцию, последовавшую после того, как другая украинка Марта Костюк не пожала руку белоруске Арине Сабаленко после поражения в первом круге турнира.

Хотя фанаты на трибунах громко хлопали Элине во время ее комментария после матча на корте.

После чего разгорелся целый скандал. Сама Свитолина отреагировала на зрительский свист Ролан Гаррос в сторону Костюк. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба тоже встал на защиту Марты. Костюк спокойно прокомментировала такое поведение фанатов и заверила, что им должно быть стыдно за свой поступок в ее сторону.

Отметим, что сама Костюк заверила, что даже после окончания войны в Украине, которую развязала Россия, она не будет давить руку россиянкам и белорускам.

Даже сама Сабаленко заявила, что украинка не заслуживает такой реакции местных болельщиков.

В 1/8 финала Ролан Гаррос украинская теннисистка сыграет против еще одной россиянки Дарьи Касаткиной. Поединок намечен на 4 июня. Ориентировочное начало встречи в 12:00 (по киевскому времени). В последний раз теннисистки играли между собой в 2021 году, тогда Элина уверенно в двух сетах одолела россиянку – 6:4, 6:2.