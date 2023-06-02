Анна Блинкова – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (6:2, 2:6, 5:7)

Украинская теннисистка Элина Свитолина после тяжелого возвращения в Тур в последнее время демонстрирует отличные результаты. Что еще приятнее – она систематически выбивает россиянок из разных турниров, пишет 24 Канал.

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Совсем недавно Элина уже играла против Анны Блинковой, где одолела ее в финальном матче в Страсбурге, что позволило нашей теннисистке торжествовать на первом турнире после возвращения в Тур.

На этот раз спортсменки разыгрывали между собой право сыграть в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Свитолина на характере и безумной мотивации провела матч против спортсменки без флага

В первом сете Элина не смогла с уверенностью войти в игру. Украинка проиграла первые 2 гейма, потом сразу же сделала обратный брейк и сравняла счет, но следующие 4 гейма были за россиянкой.

После этого Свитолиной пришлось брать медицинский тайм-аут, который точно пошел ей на пользу.

Второй сет наша теннисистка провела на одном дыхании, взяв первые 5 геймов, далее Блинкова сократила разницу до трех геймов, но на больше ее не хватило – 6:2.

Решающий сет походил, как качели. 0:1 для украинки, затем 3:1, 3:4, 5:4, дальше Элина не подала на матч, но в результате все же победа – 7:5.

Таким образом, Элина Свитолина идет в следующий раунд турнира, где сыграет против еще одной россиянки – Дарьи Касаткиной, которую наша теннисистка уже 6 раз переигрывала.

Интересно! После этой победы Элина Свитолина максимально приблизилась к возвращению в топ-100 рейтинга WTA, а еще 2 месяца назад не была даже среди 1000 лучших.