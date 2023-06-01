В этом году в женском турнире на Ролан Гаррос стартовали шесть украинок. Впрочем, большинство из них вылетели уже в первом круге, в том числе и Марта Костюк.

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Киевлянке выпала вторая ракетка мира Арина Соболенко, одержавшая победу в двух сетах. Впрочем, поединок имел другую подоплеку, ведь у соперницы есть белорусский паспорт.

После игры Марта отказалась пожать руку Арине, как и делала со всеми соперниками. Впрочем, болельщики освистали Костюк, что удивило украинских теннисисток.

Сама же Марта высказалась о своей позиции по поводу игнорирования поздравлений. Она заверила, что даже после окончания войны не планирует здороваться с русскими и белорусками.

Я не ожидала этого. Не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. В самом деле, освистывали меня, но все. Меня весь матч действительно поддерживали больше, чем Соболенко. Просто потом некоторые люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию и война почему-то вдруг закончилась. Хотя я уверена, что после окончания войны я буду продолжать это делать. Я могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 – аплодировали,

– рассказала Костюк.

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Отметим, что Арина Соболенка всячески избегает вопросов войны в Украине. отказывается осуждать Беларусь через помощь России. Это неудивительно, ведь в 2020 году поддержала Александра Лукашенко в кровавом разгоне антивластных митингов.

Интересно, что Арина часто готовится к турнирам в России, хотя сама живет в Майами (США). К слову, бойфрендом Арины является хоккеист Константин Кольцов. Он тоже поддерживал режим Лукашенко, а в 2022 выступил с поддержкой войны в Украине.