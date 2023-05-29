Украинка смогла взять у представительницы вражеской страны всего 5 гейма и покинуть турнир по итогам двух сетов – 3:6, 2:6. Арина Сабаленко, к сожалению, прошла во второй круг Ролан Гаррос. Марта Костюк зачехлила ракетку.

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Костюк: То, что произошло, должен сказать, я не ожидала

После окончания матча французские зрители неожиданно засвистали украинку, которая традиционно отказалась давить руку сопернице, представляющей страну-агрессора. Такое поведение болельщиков изумило не только украинцев, но и саму Марту.

После поединка Костюк прокомментировала дикий поступок фанатов. Сначала Марта заметила, что всегда чувствовала поддержку как на корте, так и за его пределами. Но не в этот раз. Украинка заверила, что освиставшим ее должно быть стыдно.

"Я не знаю. Я чувствую, что люди поддерживают меня на разных турнирах, и я просто хочу показывать свои лучшие результаты и играть в теннис, и чтобы люди поддерживали меня, когда я играю", – сказала Костюк.

Также украинская теннисистка рассказала, как столкнулась с критикой и хейтом после того, как показала всем свою патриотическую позицию и отношение к "коллегам по цеху" из враждебных стран.

То, что произошло, нельзя сказать, я не ожидала. Не ожидала, но я никак на это не отреагировала. Честно людям должно быть стыдно, но не мне решать. Я чувствую себя нормально. В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но удалила почти все социальные сети из телефона. Я ничего не читаю. Я закрываю комментарии, и я не хочу – честно говоря, не хочу. Мне надоело то дерьмо, которое говорят люди. Это не имеет смысла, поэтому я просто пропускаю это,

– заявила Марта.

После матча эту ситуацию прокомментировала и Сабаленко, которая подумала, что свист адресован в ее сторону. Но потом поняла, что нет. Белоруска заявила, что Костюк не заслуживает такого поведения зрителей.

Украинки на Ролан Гаррос-2023