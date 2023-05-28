Французская публика освистала Марту Костюк за то, что украинка не пожала руку Арине Соболенко. Белорусская теннисистка не удивлена таким ходом событий, пишет 24 Канал, ссылаясь на росСМИ

Достойно внимания "Это геноцид, а не политика": украинская теннисистка поставила на место поклонницу Лукашенко

Делает себе лицо

Марта Костюк проиграла в первом круге Ролан Гарроса Арине Соболенко (6:3, 6:2). После встречи украинская теннисистка традиционно не пожала руку представительнице приспешницы страны-агрессора, за что получила шквал критики от зрителей.

Соболенко отметила, что сначала она не могла понять, что происходит, поскольку все знают, что украинские девушки не давят руку белорусам и россиянам, поэтому это не удивило ее. Но вот Арина предположила, что публику такой жест украинки разозлил, поскольку они восприняли это как неуважение к белорусскому, и освистали ее. Соболенко сначала решила, что трибуны освистывают именно ее, поэтому показательно им поклонилась.

Но вот белорусская теннисистка не видит ничего обидного со стороны Костюка. Соболенко как всегда считает, что она не имеет отношения к войне на территории Украины, а потому ей безразлично на позицию украинских теннисисток. Арина считает, что они делают это вынужденно. Она не входит в положение, а просто пытается на него не реагировать, поскольку, по ее мнению, "спорт вне политики".

Или то, что они не давят нам руки неуважение? Так я не думаю. Я понимаю, почему они этого не делают. Я представляю реакцию с украинской стороны, если нам пожмут руку. Да я это понимаю. И я отдаю себе отчет, что меня лично это не касается. Это все. Костюк не заслужила, чтобы ее так выводили с площадки,

– сказала Соболенко,

Следует отметить, что белорусская теннисистка из тех людей, которые не понимают, что страна-агрессор и ее приспешница могут использовать спорт в своих пропагандистских целях. Соболенко часто отмечает, что она спортсмен, а не политик, а также раздражается, когда ее спрашивают о войне в Украине. К тому же в 2020 году она поддержала Александра Лукашенко в разгоне демонстрантов.