В первом раунде Открытого чемпионата Франции Марте Костюк пришлось сыграть против второй ракетки мира Арины Сабаленко из Беларуси. К сожалению, чуда не произошло и представительница страны-агрессорки одержала победу по итогам двух сетов – 6:3, 6:2. 24 Канал.

По теме "Это геноцид, а не политика": украинская теннисистка поставила на место поклонницу Лукашенко

Костюк освистали после матча

Марта Костюк после матчей с представителями стран-агрессоров не подает им руку. Не стала исключением и фанатка Лукашенко Арина Сабаленко. Украинка проигнорировала белорусскую теннисистку, не пожав ей руку.

Однако французская публика не поняла поступок украинки. Болельщики решили освистать Костюк за неуважение к белоруске. Хотя какое может быть уважение к всемирно известной спортсменке, которая считает, что не должна публично осуждать войну против Украины и поддерживает диктатора Лукашенко.

Однако вполне возможно, что украинку освистывали фанатки белорусской теннисистки.

Видео поведения французской публики

Отметим, что Арина Сабаленко в 2020 году поддержала Александра Лукашенко в разгоне демонстрантов. Самопровозглашенный президент Беларуси лично поздравляет теннисистку с победами. В то же время сама Сабаленко на пресс-конференциях повторяет, что она спортсменка, а не политик. Также она возмущается, что ее постоянно спрашивают о войне в Украине.