Свитолина и Федерер жестко поиздевались над Монфисом: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, ее жених Гаэль Монфис и легендарный Роджер Федерер провели совместную тренировку на корте. Француз проиграл спор и получил наказание.

Федерер наказал жениха Свитолиной

Элина Свитолина поделилась роликом, в котором видно, как швейцарец Роджер Федерер наказывает побежденного Гаэля Монфиса. Наказание было болезненным.

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Федерер должен был трижды попасть мячом с силой по французу, который стоял у стены. Первые два удара пролетели мимо Гаэля, но третий попал прямо в цель. Роджер ощутимо попал теннисным мячиком Гаэлю в пах с близкого расстояния.

Этот инцидент очень рассмешил теннисистов, но Монфису было в тот момент не до смеха. Элина и Роджер попросили подписчиков не повторять такое дома. Сам французский теннисист прокомментировал смешное видео.

Спасибо, Роджер Федерер, что принял участие в этом челлендже! К сожалению, у тебя не получилось. Не повторяйте это дома!,

– прокомментировал Монфис.

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