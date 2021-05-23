Свитолина и Федерер жестко поиздевались над Монфисом: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, ее жених Гаэль Монфис и легендарный Роджер Федерер провели совместную тренировку на корте. Француз проиграл спор и получил наказание.
Федерер наказал жениха Свитолиной
Элина Свитолина поделилась роликом, в котором видно, как швейцарец Роджер Федерер наказывает побежденного Гаэля Монфиса. Наказание было болезненным.
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Федерер должен был трижды попасть мячом с силой по французу, который стоял у стены. Первые два удара пролетели мимо Гаэля, но третий попал прямо в цель. Роджер ощутимо попал теннисным мячиком Гаэлю в пах с близкого расстояния.
Этот инцидент очень рассмешил теннисистов, но Монфису было в тот момент не до смеха. Элина и Роджер попросили подписчиков не повторять такое дома. Сам французский теннисист прокомментировал смешное видео.
Спасибо, Роджер Федерер, что принял участие в этом челлендже! К сожалению, у тебя не получилось. Не повторяйте это дома!,
– прокомментировал Монфис.
Безумная история любви Свитолиной и Монфиса
- Элина Свитолина и Гаэль Монфис – одна из самых веселых пар теннисного мира. В января 2019 года весь мир впервые узнал об отношениях между известными теннисистами. Они даже создали совместную страницу в инстаграми g.e.m.s.life, где делятся своей совместной жизнью.
- В июне того же года СМИ сообщали, что пара разошлась. За время отношений украинка уже успела показать Монфису Украину. Француз даже попробовал украинский борщ.
- В феврале 2021 года Свитолина в соцсетях неожиданно для всех заявила, что больше не встречается с Монфисом, сделав перерыв в отношениях, хотя они остались хорошими друзьями.
- Уже в последний день марта 2021 года на их совместной странице в инстаграме снова появились посты, посвященные их любви. Стало понятно, что пара снова вместе, а уже через 3 дня Гаэль сделал предложение руки и сердца Свитолиной.
- Француз подарил нашей теннисистке ценное кольцо, стоимость которого составила 700 тысяч евро. После этого украинка похвасталась новенькой машиной.