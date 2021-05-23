Федерер покарав нареченого Світоліної
Еліна Світоліна поділилась роликом, у якому видно, як швейцарець Роджер Федерер карає переможеного Гаеля Монфіса. Покарання було болючим.
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Федерер повинен був тричі влучити м'ячем на силу по французу, який стояв біля стіни. Перші два удари пролетіли повз Гаеля, але третій влучив прямо у ціль. Роджер відчутно влучив тенісним м'ячиком Гаелю в пах з близької відстані.
Цей інцидент неабияк розсмішив тенісистів, але Монфісу було в той момент не до сміху. Еліна та Роджер попросили підписників не повторювати таке вдома. Сам французький тенісист прокоментував кумедне відео.
Дякую, Роджер Федерер, що взяв участь у цьому челенджі! На жаль, у тебе не вийшло. Не повторюйте це вдома!,
– прокоментував Монфіс.
Шалена історія кохання Світоліної та Монфіса
- Еліна Світоліна та Гаель Монфіс – одна з найвеселіших пар тенісного світу. У січні 2019 року весь світ уперше дізнався про стосунки між відомими тенісистами. Вони навіть створили спільну сторінку в інстаграмі g.e.m.s.life, де діляться своїм спільним життям.
- У червні того ж року ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. За час стосунків українка вже встигла показати Монфісу Україну. Француз вже навіть покуштував український борщ.
- У лютому 2021 року Світоліна у соцмережах несподівано для усіх заявила, що більше не зустрічається з Монфісом, зробивши перерву у стосунках, хоча вони залишились хорошими друзями.
- Вже в останній день березня 2021 року на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися пости, які були присвячені їх коханню. Стало зрозуміло, що пара знову разом, а вже через 3 днів Гаель зробив пропозицію руки та серця Світоліній.
- Француз подарував нашій тенісистці коштовну обручку, вартість якої склала 700 тисяч євро. Після цього українка похизувалась новенькою автівкою.