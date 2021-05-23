Федерер покарав нареченого Світоліної

Еліна Світоліна поділилась роликом, у якому видно, як швейцарець Роджер Федерер карає переможеного Гаеля Монфіса. Покарання було болючим.

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Федерер повинен був тричі влучити м'ячем на силу по французу, який стояв біля стіни. Перші два удари пролетіли повз Гаеля, але третій влучив прямо у ціль. Роджер відчутно влучив тенісним м'ячиком Гаелю в пах з близької відстані.

Цей інцидент неабияк розсмішив тенісистів, але Монфісу було в той момент не до сміху. Еліна та Роджер попросили підписників не повторювати таке вдома. Сам французький тенісист прокоментував кумедне відео.

Дякую, Роджер Федерер, що взяв участь у цьому челенджі! На жаль, у тебе не вийшло. Не повторюйте це вдома!,

– прокоментував Монфіс.

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