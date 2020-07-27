Суркис отреагировал на отставку Луческу
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о возможной отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского клуба.
Суркис не опроверг и не подтвердил отставку
Игорь Суркис в комментарии Dynamomania заявил, что нет информации об отставке 74-летнего Луческу. Мирча стал тренером киевлян 23-го июля.
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У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации,
– сообщил Суркис.
Луческу покинул "Динамо"?
Луческу был представлен главным тренером "Динамо" 23-го июля. Стороны заключили контракт на 2 года с опцией продления на год.
После подписания контракта Луческу покинул Украину.
Об отставке Мирчи 27-го июля информирует румынский ресурс gsp.ro. Сообщается, что Луческу отказался тренировать "Динамо" из-за фанатов клуба.
Также СМИ опубликовали заявление Луческу, в котором он объяснил свое решение.
Глава департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк и вице-президент Алексей Семененко заявили, что ничего не знают об отставке тренера.