Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу 28 июля возложил цветы к памятнику легендарному игроку и наставнику Валерию Лобановскому, установленному на стадионе "Динамо" в центре Киева.

Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Роман Бебех.

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Перший хід Луческу. Квіти для метра. Трохи зменшить напругу? Репост хто підтримує, лайк хто мінусує pic.twitter.com/JrMS7tBVOm — Роман Бебех (@roman_bebekh) July 28, 2020

"Динамо" пыталось скрыть это событие, чтобы избежать излишнего внимания общественности. Впрочем, несколько журналистов таки успели пообщаться с Луческу. Румын заверил, что хорошо помнит работу Лобановского и очень его уважает.

Луческу наговорил о Лобановском

В марте 2019 года Луческу сделал скандальное заявление о Валерии Лобановском. Он считает, что достиг большего, чем Лобановский, который ничего не добился за рубежом. Против слов Луческу о Лобановском выступил обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов.

Легенды "Динамо" Игорь Беланов и Олег Блохин не одобрительно восприняли такое заявление.

Луческу хотел уйти из "Динамо"

Мирча Луческу едва не покинул "Динамо" на четвертый день после подписания контракта. Стороны заключили соглашение на 2 года.

27-го июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку из-за давления болельщиков "Динамо".

Впоследствии Игорь Суркис сообщил, что Луческу остается в "Динамо". Столичный клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу, где тот действительно говорил об отставке.