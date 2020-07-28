Мирча Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому на стадионе "Динамо": фото
Новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу 28 июля возложил цветы к памятнику легендарному игроку и наставнику Валерию Лобановскому, установленному на стадионе "Динамо" в центре Киева.
Об этом сообщил в Twitter спортивный журналист Роман Бебех.
Смотрите также: Кто вошел в тренерский штаб Луческу в "Динамо"
"Динамо" пыталось скрыть это событие, чтобы избежать излишнего внимания общественности. Впрочем, несколько журналистов таки успели пообщаться с Луческу. Румын заверил, что хорошо помнит работу Лобановского и очень его уважает.
Луческу наговорил о Лобановском
В марте 2019 года Луческу сделал скандальное заявление о Валерии Лобановском. Он считает, что достиг большего, чем Лобановский, который ничего не добился за рубежом. Против слов Луческу о Лобановском выступил обладатель Золотого мяча-1986 Игорь Беланов.
Легенды "Динамо" Игорь Беланов и Олег Блохин не одобрительно восприняли такое заявление.
Луческу хотел уйти из "Динамо"
Мирча Луческу едва не покинул "Динамо" на четвертый день после подписания контракта. Стороны заключили соглашение на 2 года.
27-го июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку из-за давления болельщиков "Динамо".
Впоследствии Игорь Суркис сообщил, что Луческу остается в "Динамо". Столичный клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу, где тот действительно говорил об отставке.