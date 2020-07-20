Президент футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий в очередной раз изложил свою версию событий избиения арбитра Юрия Иванова в Волочиске. Арбитра избили после поединка 24 тура Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".

Собуцкий, которого подозревают в избиении арбитра, вновь отверг обвинения. Об этом он заявил в интервью телеканалам "Футбол 1,2,3".

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Фанаты хотели устроить самосуд

Собуцкий рассказал, что вместе с болельщиками находился вне стадиона, на территории которого (вероятно, в подтрибунном помещении) был избит арбитр.

Он заявил, что болельщики хотели совершить самосуд из-за действий арбитра, который продемонстрировал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнес".

Очень много слышал, что судьи плохо себя ведут. Приехали наши фаны из Хмельницкого, воины АТО, были возмущены. Ту толпу людей, которая шла, я удержал. Попросил их: "Пожалуйста, не делайте этого, не идите". Они действительно хотели совершить самосуд, но мы этого не допустили. На моих глазах никто не бил, тем более я. Я не был там. У меня есть свидетельства многих людей, где я находился,

– сказал Собуцкий.

Арбитр матча после игры в рапорте указал о рукоприкладстве со стороны Собуцкого. Также он написал заявление в полицию, в котором просит привлечь Собуцкого к уголовной ответственности.

Сам Собуцкий ставит под сомнение, что арбитров избили на стадионе. В качестве аргумента он заявил, что Иванов не вызвал полицию.

У меня есть такой вопрос к арбитрам. Если они утверждают, что их били в раздевалке, тогда почему они не вызвали полицию? Тем более, целый час патрульный полицейский был у них. Они не позвали его и не позвонили в 102. Почему они начали звонить через несколько часов вообще из другого места? Может, по дороге их избили или в ресторане. Поговорим с людьми и узнаем,

– сказал Собуцкий.

Вместе с тем, Собуцкий рассказал новые детали скандала. Он утверждает, что есть люди, которые могут подтвердить, что судьи ссорились из-за денег.

"Там, где судейская комната, там проход, люди за окном слышали. Что конкретно, я не могу сказать. Пусть их допрашивают, они дадут объяснения. Между собой ссорились, был крик, что "я бесплатно работать не буду". Я готов свидетельствовать хоть сейчас. Они, может, сами там подрались за эти деньги, кто их знает", – отметил президент.

Собуцкий, который готов прекратить деятельность вице-президента УАФ, говорит, что знал о количестве "горчичников", которые получит его команда.

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