Судьи ссорились из-за денег: президент "Агробизнеса" об избиении арбитра
Президент футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий в очередной раз изложил свою версию событий избиения арбитра Юрия Иванова в Волочиске. Арбитра избили после поединка 24 тура Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".
Собуцкий, которого подозревают в избиении арбитра, вновь отверг обвинения. Об этом он заявил в интервью телеканалам "Футбол 1,2,3".
К теме: Скандалы в ПФЛ: президент "Агробизнеса" отстранят, рефери Бондаря подозревают в подкупе
Фанаты хотели устроить самосуд
Собуцкий рассказал, что вместе с болельщиками находился вне стадиона, на территории которого (вероятно, в подтрибунном помещении) был избит арбитр.
Он заявил, что болельщики хотели совершить самосуд из-за действий арбитра, который продемонстрировал 8 желтых карточек игрокам "Агробизнес".
Очень много слышал, что судьи плохо себя ведут. Приехали наши фаны из Хмельницкого, воины АТО, были возмущены. Ту толпу людей, которая шла, я удержал. Попросил их: "Пожалуйста, не делайте этого, не идите". Они действительно хотели совершить самосуд, но мы этого не допустили. На моих глазах никто не бил, тем более я. Я не был там. У меня есть свидетельства многих людей, где я находился,
– сказал Собуцкий.
Арбитр матча после игры в рапорте указал о рукоприкладстве со стороны Собуцкого. Также он написал заявление в полицию, в котором просит привлечь Собуцкого к уголовной ответственности.
Сам Собуцкий ставит под сомнение, что арбитров избили на стадионе. В качестве аргумента он заявил, что Иванов не вызвал полицию.
У меня есть такой вопрос к арбитрам. Если они утверждают, что их били в раздевалке, тогда почему они не вызвали полицию? Тем более, целый час патрульный полицейский был у них. Они не позвали его и не позвонили в 102. Почему они начали звонить через несколько часов вообще из другого места? Может, по дороге их избили или в ресторане. Поговорим с людьми и узнаем,
– сказал Собуцкий.
Вместе с тем, Собуцкий рассказал новые детали скандала. Он утверждает, что есть люди, которые могут подтвердить, что судьи ссорились из-за денег.
"Там, где судейская комната, там проход, люди за окном слышали. Что конкретно, я не могу сказать. Пусть их допрашивают, они дадут объяснения. Между собой ссорились, был крик, что "я бесплатно работать не буду". Я готов свидетельствовать хоть сейчас. Они, может, сами там подрались за эти деньги, кто их знает", – отметил президент.
Собуцкий, который готов прекратить деятельность вице-президента УАФ, говорит, что знал о количестве "горчичников", которые получит его команда.
Скандал на матче "Агробизнес" – "Проходи": главное
- После игры стало известно об избиении Иванова. По данным СМИ, арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Кто избил арбитра – не известно.
- Шоу "ТаТоТаке" сообщило, что Собуцкий привел трех неизвестных людей, которые могли избить арбитра.
- "Профутбол" информирует, что полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", указав субъектом преступления "неизвестных людей".
- Дело собираются переквалифицировать.
- Иванов будто бы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- Директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов опубликовал фотографию избитого арбитра.
- Если вину Собуцкого докажут, ему грозит пожизненное отстранение от футбольной деятельности.