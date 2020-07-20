Судді сварилися через гроші: президент "Агробізнесу" про побиття арбітра
Президент футбольного клубу "Агробізнес" Олег Собуцький вчергове виклав свою версію подій побиття арбітра Юрія Іванова у Волочиську. Арбітра побили після поєдинку 24 туру Першої ліги між "Агробізнесом" та "Минаєм".
Собуцький, якого підозрюють у побитті арбітра, знову відкинув звинувачення. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1,2,3".
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Фанати хотіли вчинити самосуд
Собуцький розповів, що разом з уболівальниками перебував поза стадіоном, на території якого (ймовірно, у підтрибунному приміщенні) було побито арбітра.
Він заявив, що вболівальники хотіли вчинити самосуд через дії арбітра, який продемонстрував 8 жовтих карток гравцям "Агробізнесу".
Дуже багато почув, що судді недобре поводяться. Приїхали наші фани з Хмельницького, воїни АТО, були обурені. Той натовп людей, який йшов, я втримав. Попросив їх: "Будь ласка, не робіть цього, не йдіть". Вони дійсно хотіли вчинити самосуд, але ми цього не допустили. На моїх очах ніхто його не бив, тим паче я. Я не був там. У мене є свідчення багатьох людей, де я перебував,
– сказав Собуцький.
Арбітр матчу після гри у рапорті вказав про рукоприкладство з боку Собуцького. Також він написав заяву у поліцію, в якій просить притягти Собуцького до кримінальної відповідальності.
Сам Собуцький ставить під сумнів, що арбітрів побили на стадіоні. Як аргумент він заявив, що Іванов не викликав поліцію.
У мене є таке питання до арбітрів. Якщо вони стверджують, що їх били в роздягальні, тоді чому вони не викликали поліцію? Тим паче, цілу годину патрульний поліцейський був біля них. Вони ж не покликали його і не подзвонили 102. Чому вони почали дзвонити через декілька годин взагалі з іншого місця? Може, по дорозі їх побили або в ресторані. Поговоримо з людьми та дізнаємося,
– сказав Собуцький.
Разом з тим, Собуцький розповів нові деталі скандалу. Він переконує, що є люди, які можуть підтвердити, що судді сварилися через гроші.
"Там, де суддівська кімната, там прохід, люди за вікном чули. Що конкретно, я не можу сказати. Нехай їх допитують, вони дадуть пояснення. Між собою сварилися, був крик, що "я безкоштовно працювати не буду". Я готовий свідчити хоч зараз. Вони, може, самі там побилися за ці гроші, хто їх знає", – зазначив президент.
Собуцький, який готовий припинити діяльність віцепрезидента УАФ, каже, що знав про кількість гірчичників, які отримає його команда.
Скандал на матчі "Агробізнес" – "Минай": головне
- Після гри стало відомо про побиття Іванова. За даними ЗМІ, арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Хто побив арбітра – не відомо.
- Шоу "ТаТоТаке" повідомило, що Собуцький привів трьох невідомих людей, які могли побити арбітра.
- "Профутбол" інформує, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження", вказавши суб'єктом злочину "невідомих людей".
- Справу збираються перекваліфікувати.
- Іванов начебто зняв побої не у Волочиську, де проходив матч, а в Києві. Він зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.
- Директор телеканалів "Футбол 1,2,3" Олександр Денисов опублікував фотографію побитого арбітра.
- Якщо вину Собуцького доведуть, йому загрожує довічне відсторонення від футбольної діяльності.