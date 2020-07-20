Президент футбольного клубу "Агробізнес" Олег Собуцький вчергове виклав свою версію подій побиття арбітра Юрія Іванова у Волочиську. Арбітра побили після поєдинку 24 туру Першої ліги між "Агробізнесом" та "Минаєм".

Собуцький, якого підозрюють у побитті арбітра, знову відкинув звинувачення. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1,2,3".

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Фанати хотіли вчинити самосуд

Собуцький розповів, що разом з уболівальниками перебував поза стадіоном, на території якого (ймовірно, у підтрибунному приміщенні) було побито арбітра.

Він заявив, що вболівальники хотіли вчинити самосуд через дії арбітра, який продемонстрував 8 жовтих карток гравцям "Агробізнесу".

Дуже багато почув, що судді недобре поводяться. Приїхали наші фани з Хмельницького, воїни АТО, були обурені. Той натовп людей, який йшов, я втримав. Попросив їх: "Будь ласка, не робіть цього, не йдіть". Вони дійсно хотіли вчинити самосуд, але ми цього не допустили. На моїх очах ніхто його не бив, тим паче я. Я не був там. У мене є свідчення багатьох людей, де я перебував,

– сказав Собуцький.

Арбітр матчу після гри у рапорті вказав про рукоприкладство з боку Собуцького. Також він написав заяву у поліцію, в якій просить притягти Собуцького до кримінальної відповідальності.

Сам Собуцький ставить під сумнів, що арбітрів побили на стадіоні. Як аргумент він заявив, що Іванов не викликав поліцію.

У мене є таке питання до арбітрів. Якщо вони стверджують, що їх били в роздягальні, тоді чому вони не викликали поліцію? Тим паче, цілу годину патрульний поліцейський був біля них. Вони ж не покликали його і не подзвонили 102. Чому вони почали дзвонити через декілька годин взагалі з іншого місця? Може, по дорозі їх побили або в ресторані. Поговоримо з людьми та дізнаємося,

– сказав Собуцький.

Разом з тим, Собуцький розповів нові деталі скандалу. Він переконує, що є люди, які можуть підтвердити, що судді сварилися через гроші.

"Там, де суддівська кімната, там прохід, люди за вікном чули. Що конкретно, я не можу сказати. Нехай їх допитують, вони дадуть пояснення. Між собою сварилися, був крик, що "я безкоштовно працювати не буду". Я готовий свідчити хоч зараз. Вони, може, самі там побилися за ці гроші, хто їх знає", – зазначив президент.

Собуцький, який готовий припинити діяльність віцепрезидента УАФ, каже, що знав про кількість гірчичників, які отримає його команда.

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