Скандалы в ПФЛ: президента "Агробизнеса" отстранят, рефери Бондаря подозревают в подкупе
В 24 туре Первой лиги Украины возникли два скандала с участием арбитров. В матче "Ингулец" – "Прикарпатье" арбитр Иван Бондарь принял два неправильных решения, а после поединка "Агробизнес" - "Минай" избили рефери Юрия Иванова.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выступил с официальным комментарием. Об этом он написал в своем фейсбуке.
К теме: Президент "Ингульца" ответил мэру Ивано-Франковска: Деньги судьям не возим и матчи не покупаем
Дело Бондаря
Павелко сообщил, что Комитет арбитров УАФ дал оценку действиям рефери в этом матче.
По его словам, Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, которые обслуживают матчи профессиональных команд.
Кроме того, материалы по этому делу переданы в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.
Избиение Иванова
Павелко рассказал, что по словам рефери избиение произошло при участии президента Собуцкого.
К теме: Избитый арбитр Иванов написал заявление в полицию на президента "Агробизнеса": фото
Президент УАФ сообщил, что 16 июля были собраны все необходимые документы по этому случаю и переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ.
Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должно быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций, включительно с пожизненным запретом осуществлять любую деятельность, связанную с футболом,
– заявил Павелко.
Позиция ПФЛ
Президент ПФЛ Сергей Макаров также прокомментировал скандальные инциденты. Об этом информирует сайт лиги.
Что касается матча "Ингулец" – "Прикарпатье", он обратился к руководству Комитета арбитров. Макаров попросил назначать на матчи Первой лиги лучших арбитров.
Относительно событий в Волочиске на матче "Агробизнес" - "Минай", то Макаров призвал КДК и Комитет по этике и честной игре провести расследование и вынести незаангажированное решение.