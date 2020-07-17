В 24 туре Первой лиги Украины возникли два скандала с участием арбитров. В матче "Ингулец" – "Прикарпатье" арбитр Иван Бондарь принял два неправильных решения, а после поединка "Агробизнес" - "Минай" избили рефери Юрия Иванова.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выступил с официальным комментарием. Об этом он написал в своем фейсбуке.

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Дело Бондаря

В матче между "Ингульцом" и "Прикарпатьем" допустил две грубые ошибки: на 53 минуте игры Иван Бондарь ошибочно дал вторую желтую карточку игроку "Прикарпатье" Владиславу Семотюку.

Второй ошибкой арбитра называют назначенный пенальти в ворота "Прикарпатья" на второй компенсированной минуте игры. В итоге "Ингулец" одержал минимальную победу.

Павелко сообщил, что Комитет арбитров УАФ дал оценку действиям рефери в этом матче.

По его словам, Комитет предупредил Бондаря, что будет предлагать исключить его из списков рефери, которые обслуживают матчи профессиональных команд.

Кроме того, материалы по этому делу переданы в Комитет этики и честной игры УАФ для их рассмотрения на предмет возможного неправомерного влияния на результат матча.

Избиение Иванова

После матча между "Агробизнесом" и "Минаем" избили арбитра Юрия Иванова. В избиении подозревают президента "Агробизнеса" Олега Собуцкого. Собуцкий, – вицепрезидент Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Павелко рассказал, что по словам рефери избиение произошло при участии президента Собуцкого.

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Президент УАФ сообщил, что 16 июля были собраны все необходимые документы по этому случаю и переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ.

Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиения арбитров должно быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций, включительно с пожизненным запретом осуществлять любую деятельность, связанную с футболом,

– заявил Павелко.

Позиция ПФЛ

Президент ПФЛ Сергей Макаров также прокомментировал скандальные инциденты. Об этом информирует сайт лиги.

Что касается матча "Ингулец" – "Прикарпатье", он обратился к руководству Комитета арбитров. Макаров попросил назначать на матчи Первой лиги лучших арбитров.

Относительно событий в Волочиске на матче "Агробизнес" - "Минай", то Макаров призвал КДК и Комитет по этике и честной игре провести расследование и вынести незаангажированное решение.