Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий прокомментировал информацию, что арбитра Юрия Иванова избили в судейской комнате. Арбитра якобы избили после матча 24-го тура Первой лиги между "Агробизнесом" и "Минаем".

В комментарии "Футбол NEWS" Собуцкий рассказал свою версию событий, которые произошли в Волочиске 15-го июля.

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В частности, Собуцкий убеждает, что обратится в полицию, чтобы была проведена экспертиза.

"Уверен, в УАФ есть соответствующие органы, которые должны в этом разобраться. Мы тоже будем обращаться в полицию за ложный вызов. Пусть сделают экспертизу", – сказал Собуцкий.

Президент ответил на обвинения

В избиении арбитра Юрия Иванова подозревают именно Собуцкого. В частности, сообщалось, что Иванов указал в рапорте матча о рукоприкладстве Собуцкого.

По информации СМИ, после игры Собуцкий привел трех неизвестных лиц к арбитрам. Возможно, они и избили арбитра.

Собуцкий отвергает эти обвинения.

Говорят, что я бил. Пусть расскажут, чем я бил: руками, ногами или головой. Не знаю, что они там придумали,

– сказал президент "Агробизнеса".

По словам Собуцкого, арбитра могли побить за пределами стадиона.

"Может, это произошло по дороге, может, в ресторане они сидели. Есть информация, что они были в ресторане. Сегодня-завтра мы поговорим с людьми, спросим, возможно, там что-то было. Потому что в раздевалке они не находились целый час, а полицию вызвали из другого места. Если бы их избили на стадионе, как они утверждают, тогда они на арену и должны были вызвать полицию", – резюмировал Собуцкий.

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения Иванова. Производство открыто по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Если вину Собуцкого докажут – ему грозит пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности.